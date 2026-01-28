รพ.ตำรวจ เตรียมเปิดตัว “CIB Health Care” ก.พ.นี้ ดูแลสุขภาพตำรวจ–ครอบครัว–ประชาชน

รพ.ตำรวจ เตรียมเปิดตัว CIB Health Care ก.พ.นี้ ศูนย์แพทย์ตำรวจ สาขากองบัญชาการตำรวจกลาง ดูแลสุขภาพกำลังพล ประชาชน
วันนี้ (28 ม.ค.) พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า จากนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.และ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. ให้โรงพยาบาลตำรวจเปิดให้บริการ ศูนย์บริการดูแลรักษาสุขภาพ โรงพยาบาลตำรวจ สาขากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB Health Care by PGH) อย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อรองรับการดูแลสุขภาพของข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป สำหรับศูนย์บริการดังกล่าว เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ณ อาคาร A ชั้น 2 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ทั้งนี้ ศูนย์บริการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ให้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (สาขา) ภายใต้โรงพยาบาลตำรวจ สามารถให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์ พร้อมรองรับการใช้สิทธิการรักษาและระบบเบิกจ่ายตรงตามที่ทางราชการกำหนด
พล.ต.ท.ไพบูลย์ ระบุว่า การจัดตั้งศูนย์บริการแห่งนี้ เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพกำลังพลและประชาชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ลดความแออัดของโรงพยาบาลหลัก และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพื้นที่ใกล้เคียง
“ศูนย์ CIB Health Care by PGH จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลสุขภาพเชิงรุก ควบคู่กับภารกิจด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ” พล.ต.ท.ไพบูลย์ กล่าว