ปลัดอาวุโส รกท.นอ. ลงพื้นที่สำรวจการจราจรชุมชนท่าอิฐ เตรียมพร้อมตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร ลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 69 นายกนต์ธร ศรีชุมจันทร์ ปลัดอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอปากเกร็ด ลงพื้นที่บริเวณสามแยกฮานาฟี-แม่แมะ เชื้อผู้ดี (แยกทีแลน) ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อสำรวจการจราจรภายในชุมชนท่าอิฐ จัดระเบียบการสัญจร เพิ่มเสาสัญญาณไฟจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ
นายกนต์ธร กล่าวว่า ทางอำเภอปากเกร็ดได้มาลงพื้นที่บริเวณสามแยกฮานาฟี-แม่แมะ เชื้อผู้ดี (แยกทีแลน) เนื่องจากมีประชาชนบางกลุ่มแจ้งเข้ามาว่าในชุมชนใกล้เคียงมีประชากรและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรมากกว่าปกติ จึงอยากให้มีการจัดระเบียบและเพิ่มเสาสัญญาณไฟจราจรตรงแยก วันนี้จึงลงพื้นที่ตรวจสอบว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง รวมถึงสอบถามความคิดเห็นและรับฟังเสียงจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ เพราะหากมีเสาสัญญาณไฟจราจร วิถีการดำเนินชีวิตอาจจะต้องเปลี่ยนไป การจราจรที่สำคัญต้องลดอุบัติเหตุและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน บริเวณนี้เคยมีอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เพราะเป็นการวัดใจในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเวลาเช้าจะเป็นช่วงที่มีการสัญจรหนาแน่น จึงต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยดูแล ก็กลายเป็นชาวบ้านร้องเรียนว่าทำไมโบกตรงนี้ แล้วไม่โบกตรงอื่น จึงคิดจะติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรเพิ่ม คาดว่าจะสะดวกขึ้นกว่าเดิม
น.ส.นฤมล กานต์ดา อายุ 48 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ (เสื้อสีดำ-ผมแดง) กล่าวว่า ตนอาศัยอยู่ตรงใกล้สามแยกนี้เลย ถนนเส้นนี้ช่วงเวลาเร่งด่วนค่อนข้างเดินทางลำบาก เพราะเป็นสามแยก ต่างคนต่างจะไป ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตนเห็นด้วยหากมีการจะติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร ช่วงเวลาเร่งด่วนก็อยากให้เปิด-ปิดเป็นเวลา ล่าสุดตนเคยเห็นอุบัติเหตุเฉี่ยวกันเอง ล้มทั้งคู่ หรือนอกเหนือจากนี้ก็มีทะเลาะวิวาทกันด้วย เสาสัญญาณไฟจราจรควรมีทั้ง 3 ฝั่ง จะได้เข้า-ออกอย่างสะดวก และพื้นที่ใกล้เคียงจุดนี้มีโรงเรียนถึง 2 แห่ง ทำให้ผู้ปกครอง, นักเรียนเข้า-ออกเยอะมาก
น.ส.ปานิสา แจ่มวัย อายุ 16 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ (เสื้อสีชมพู) กล่าวว่า ตนเป็นคนพื้นที่อาศัยอยู่ตั้งแต่เกิด ปกติใช้รถจยย.สัญจรทุกวัน การจราจรช่วงเช้าและช่วงเย็นรถติดมาก ซึ่งตนก็เคยเกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้ รถล้มกลิ้งกลางถนน 2 ครั้ง สามแยกนี้มีรถชนกัน แซงกัน แย่งกันขับขี่บ่อย ไม่มีใครหยุดให้ใคร ถ้ามีหน่วยงานมาติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรก็เห็นด้วย การจราจรมันจะได้ดีขึ้น เป็นผลดีกับตัวเองและคนพื้นที่ ในชุมชนท่าอิฐตรงสามแยกนี้น่ากลัวที่สุด อุบัติเหตุจะได้น้อยลง เพราะแถวนี้มีโรงเรียน เด็กนักเรียนเยอะ
นางสมปอง หอมลา อายุ 54 ปี แม่ค้าขายลูกชิ้น กล่าวว่า ปกติตนมาขายของทุกวัน เวลาประมาณ 14.00 - 00.00 น. แถวนี้มีคนพลุกพล่านเยอะ รถเยอะด้วย รู้สึกกลัวว่าวันไหนจะมีรถมาชนท้ายตัวเองหรือไม่ ตนเห็นด้วยหากมีเสาสัญญาณไฟจราจร โดยทั่วไปหากไม่มีเสาสัญญาณไฟจราจร ก็ต่างคนต่างจะไป ทางตรงก็จะไปก่อน ตนคิดว่าถ้ามีก็จะดีกว่า เพราะทุกคนต้องเคารพกฎจราจร อย่างน้อยจะได้ปลอดภัย คิดว่าไม่น่ามีเหตุผลที่คนอื่นๆ จะต้องไม่เห็นด้วย อย่างน้อยก็ปลอดภัยกับทุกคน
น.ส.พรพรรณ คำเครือ อายุ 43 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ (เสื้อสีน้ำตาล) กล่าวว่า ตนอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนท่าอิฐมา 7 ปี ส่วนใหญ่จะไปทำงาน ไปตลาด และกลับบ้าน การเดินทางแต่ละวันรถติดมาก ไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นก็ติดตลอด จริงๆตนไม่ค่อยเห็นด้วยกับการติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร มันก็อาจจะช่วยลดอุบัติเหตุได้บ้าง แต่รถจะติดมากกว่าเดิม ทำให้เสียเวลา ทุกวันนี้คนพื้นที่ทุกคนรู้ใจกันดี จังหวะไหนควรจะไปอย่างไร คิดว่าหากมีเสาสัญญาณไฟจราจรคงจะมีรถติดสะสมยาวไปถึงข้างนอก ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามากกว่าเดิม โดยทั่วไปคนพื้นที่มักจะระวังกันอยู่แล้ว ยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนที่การจราจรติดขัดมาก ควรจะปล่อยให้ไหลกันเองดีกว่า
นายธวัชชัย จิตตั้ง อายุ 43 ปี อาชีพขับรถส่งพัสดุ กล่าวว่า ตนขับรถผ่านเส้นทางตรงนี้ทุกวัน บริเวณนี้รถติดมาก ขาเข้าจากในซอยติดออกถึงถนนเส้นราชพฤกษ์เลย หากจะมีเสาสัญญาณไฟจราจร ก็ต้องลองดูว่าจะดีหรือไม่ เพราะตรงนี้กลายเป็นสามแยกวัดใจไปแล้ว ซึ่งตนก็เคยเกือบเกิดอุบัติเหตุ หากมีเสาสัญญาณไฟจราจรคงเข้ามาช่วยลดอุบัติเหตุได้ แต่ก็ต้องลองดูว่ารถจะติดมากกว่าเดิมหรือไม่ คิดว่ายังดีกว่าไม่ติดเลย เพราะอุบัติเหตุเกิดบ่อยมาก มีเกือบทุกวัน ทะเลาะวิวาทกันบ่อย มั่วไปหมด
นายสำรวย สวัสดี อายุ 70 ปี วินจยย.รับจ้าง กล่าวว่า ตนขับขี่วินจยย.รับจ้างมาประมาณ 2 ปีแล้ว สามแยกนี้รถเข้าออก-เยอะมาก รถติดช่วงเช้า-เย็น มีผู้ปกครอง/รถตู้รับ-ส่งนักเรียนเข้ามาเยอะมาก ถนนเป็นทั้งหลุมทั้งเส้น ควรเข้ามาทำหรือปรับปรุง ซ่อมถนนดีกว่า อยากได้เสาสัญญาณไฟจราจรด้วยเพราะรถเลี้ยวเข้า-ออกเยอะ เข้าปากซอยไม่ไหวรถติด ไหนจะมีวัดอีก ไปตรงอื่นก็อ้อม บางคนเห็นแก่ตัว หักพวงมาลัยค่อยเปิดไฟเลี้ยว จริงๆควรเปิดก่อน ถ้ามีเสาสัญญาณไฟจราจรคงจะดี บางคนไม่กล้าตัดสินใจคันหลังก็รออยู่แบบนั้น ไม่ได้ไป บางคนวัดใจ บางคนไม่กล้าวัด ไปได้ก็ไม่กล้าไป บางทีตนมีผู้โดยสารมาด้วย บางคนกลัว ไม่กล้าให้ขับขี่รถจยย.ออกไปตรงสามแยก กลัวเกิดอุบัติเหตุ