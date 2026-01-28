เสื้อแดงบุกโวย เสี่ยหนู รับชาญ เบี้ยว เข้าพรรค ขณะควง 8 ว่าที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ไหว้เซียนแปะวัดศาลเจ้า ลุยกินก๋วยเตี๋ยวโชว์ความติดดิน

ผนึกกำลัง “ชาญ พวงเพ็ชร์ - นายกฯ เบี้ยว” มั่นใจปักธงภูมิใจไทยยกจังหวัด พ่อค้าแม่ค้าแห่ต้อนรับคึกคัก
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2569 ที่ ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำทีมผู้สมัคร ส.ส. ปทุมธานี ทั้ง 8 เขต ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและบรรดาสมาชิกพรรค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง จากนั้นนายอนุทินและคณะได้เข้าสักการะ “เซียนแปะโรงสี” (เซียนแปะโง้วกิมโคย) ณ วัดศาลเจ้า เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งและขอให้บ้านเมืองสงบสุข
บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง โดยนายอนุทินได้ร่วมรับประทานก๋วยเตี๋ยวในตลาดริมน้ำแบบบริการตนเอง ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาขอถ่ายรูปและให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่น โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีบุคคลสำคัญในพื้นที่ร่วมขบวนอย่างพร้อมเพรียง นำโดย นายชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ นายกฯ เบี้ยว-กฤษดา หลีนวรัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี
ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ ได้มีปรากฏการณ์ที่สร้างความฮือฮา เมื่อมีชายสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน บุกเข้ามากลางตลาดเพื่อแสดงพลัง ชูหมายเลข 9 ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อดร.เชน ยศชนัน” แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย พร้อมตะโกนลั่น เบอร์ 9 โดยระบุว่ารับไม่ได้กับการตัดสินใจย้ายขั้วการเมือง ของนายชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ นายกฯ เบี้ยว-กฤษดา หลีนวรัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มาอยู่กับพรรคภูมิใจไทย ชายคนดังกล่าว (ซึ่งมักปรากฏในรูปแบบหุ่นปูแดงตามเวทีเพื่อไทย) ได้เปิดเผยความในใจต่อสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่อย่างดุเดือดว่า ลงทุนเองเพื่อศักดิ์ศรียืนยันว่าการมาครั้งนี้ไม่ได้มีใครจ้าง แต่ควักเงินลงทุนทำสัญลักษณ์เองทั้งหมด เพราะเป็น "นักแสดงออกเชิงสัญลักษณ์" ที่ต้องการสื่อสารความจริง พร้อมกล่าวหาว่านายชาญ พวงเพ็ชร์ ทรยศต่อความไว้วางใจของคนเสื้อแดงในจังหวัดปทุมธานี โดยระบุว่า "คิดถึงตอนที่หลอกคนเสื้อแดงมาเลือกนายก อบจ. แล้วสุดท้ายหักหลังประชาชน ย้ายไปอยู่พรรคอื่น" พรรคภูมิใจไทยจะเอาใครมาลงก็ได้ไม่ว่ากัน แต่การเอาคนที่ "หักหลังคนในท้องที่" และ "ขโมยคะแนนเสียง" จากสีเสื้อเดิมมาลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต 2 นั้น เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้
อย่างไรก็ตาม นายอนุทินและนายชาญยังคงมีท่าทีนิ่งเฉย โดยนายอนุทินได้กล่าวสั้นๆ ว่า “การเมืองคือความเห็นที่แตกต่าง แต่เป้าหมายคือการทำเพื่อคนปทุมฯ” ก่อนจะเดินหน้าทักทายประชาชนต่อ โดย นายอนุทินเปิดเผยว่า การมาปทุมธานีในครั้งนี้เห็นถึงพลังของคนในพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจว่าด้วยตัวผู้สมัครที่คัดสรรมาอย่างดีทั้ง 8 เขต ประกอบกับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในพื้นที่อย่างนายชาญและนายกฯ เบี้ยว จะทำให้พรรคภูมิใจไทยสามารถคว้าชัยชนะเพื่อเข้าไปรับใช้พี่น้องชาวปทุมธานีได้อย่างแน่นอน