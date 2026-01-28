ตร.เผยปมเหตุยิงดับร้านชำกลางกรุง ปัญหาขัดแย้งสะสม-จอดรถขวาง

ผกก.สน.หัวหมาก เผยคืบหน้าคดีเจ้าของร้านชำถูกยิงเสียชีวิต ย่านรามคำแหง เพราะมีปัญหาขัดแย้งสะสมกับผู้ก่อเหตุข้างบ้านซึ่งเป็นคู่แข่งธุรกิจ รวมถึงจอดรถกีดขวาง
วันนี้ (28 ม.ค.) พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.หัวหมาก ได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีชายถูกยิงเสียชีวิตภายในซอยรามคำแหง 58/3 เมื่อคืนที่ผ่านมาว่า ล่าสุดหลังจากสอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้ว 3 ปาก โดยมีประเด็นสำคัญ ชนวนเหตุ ความขัดแย้งสะสมของเพื่อนบ้านรวมถึงคู่แข่งทางธุรกิจ
โดยทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเปิดร้านขายของชำอยู่ใกล้กัน ทำให้มีการกระทบกระทั่งด้วยวาจามาโดยตลอด กระทั่งล่าสุดเมื่อ 3 เดือนก่อน เคยมีเหตุทะเลาะกันรุนแรงเรื่องการจอดรถ แต่ในขณะนั้นไม่มีการแจ้งความหรือใช้กำลัง
จนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตเดินผ่านหน้าร้านผู้ก่อเหตุถึง 3 รอบ จนเกิดการโต้เถียงและท้าทายกันในรอบสุดท้าย เป็นเหตุให้ผู้ก่อเหตุตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต
จากการตรวจสอบ อาวุธปืนที่ใช้เป็นของบิดาผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตไปแล้ว (ปืนมรดก) โดยผู้ก่อเหตุอ้างว่า เก็บปืนไว้ในร้านเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากร้านเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาหลักคือ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน โดยในชั้นพนักงานสอบสวน ไม่อนุญาตให้ประกันตัว และกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบ เพื่อยืนยันว่าเหตุการณ์สอดคล้องกับคำให้การของพยานหรือไม่