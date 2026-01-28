บุกรวบขบวนการขนไอซ์ ริมถนนบายพาสสระบุรี ของกลาง 141 กก. ยึดทรัพย์รวมกว่า 5 ล้าน

ตำรวจ บก.น.6 บุกจับ 2 ผู้ต้องหาขบวนการขนยาเสพติดริมถนนบายพาสสระบุรี พร้อมไอซ์ 141 กก. ยึดทรัพย์รวมอีกกว่า 5 ล้านบาท
วันนี้ (28 ม.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง.ผบก.น.6 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 พร้อมกำลังชุด ชปส.บก.น.6 ร่วมกันจับกุม นายเรืองศิลป์ หรือสิน อายุ 48 ปี และ นายนนน์ทวินทร์ หรือแมน อายุ 37 ปี
พร้อมของกลางไอซ์บรรจุในถุงชาสีทอง จำนวน 4 กระสอบ รวม 141 กิโลกรัม รถยนต์ 2 คัน และรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ 1 คัน พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มูลค่ารวมประมาณ 5,100,000 บาท จับกุมได้บริเวณริมถนนบายพาสสระบุรี ฝั่งตะวันออก ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนบก.น.6 รับแจ้งว่ามีกลุ่มชายไทย จ.เพชรบุรี มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ใช้รถกระบะยี่ห้อ FORD รุ่น RANGER สีขาว และสีน้ำเงิน จำนวน 2 คัน เดินทางมาขนลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฯ อยู่เป็นประจำ และเมื่อได้รับยาเสพติดแล้วจะขนลำเลียงยาเสพติดกลับไปยังบริเวณพื้นที่ทางภาคใต้เพื่อส่งให้กับกลุ่มลูกค้าของตนต่อไป
จากการสืบสวนพิสูจน์ทราบขบวนการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 22.00 น. สืบทราบมาว่ารถกระบะเป้าหมายคันดังกล่าว ขับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครในทิศทางมุ่งหน้าไปยังพื้นที่จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงนำกำลังออกไปเฝ้าสังเกตการณ์รถยนต์คันดังกล่าว จากนั้นเวลาประมาณ 02.30 น. ของวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม พบว่ารถคันดังกล่าว ไปจอดอยู่บริเวณริมถนน จ.สระบุรี และพบรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่ใกล้เคียงกัน โดยคนขับรถทั้ง 2 คันดังกล่าวได้ยืนพูดคุยกันในลักษณะท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงกระจายกำลังเฝ้าสังเกตการณ์อยู่บริเวณใกล้เคียง
ต่อมาเวลาประมาณ 04.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เฝ้าสังเกตการณ์อยู่ มีรถกระบะสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นรถเป้าหมายอีกคัน ขับมาจอดบริเวณริมถนนดังกล่าว จากนั้นชายทั้ง 3 คน จึงช่วยกันยกสิ่งของ มีลักษณะคล้ายกระสอบสีขาว จากบริเวณท้ายรถพ่วง มาใส่ไว้บริเวณท้ายรถกระบะ สีขาว
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมขอตรวจค้น จากนั้นชายทั้ง 3 คนดังกล่าว ได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปคนละทิศทาง ตำรวจติดตามไปจนควบคุมตัวไว้ได้ 2 ราย สามารถหลบหนีไปได้ 1 ราย จากการสอบถามทราบชื่อว่า นายเรืองศิลป์ หรือสิน ซึ่งเป็นผู้ขับรถพ่วง
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงตรวจค้นรถยนต์ทั้ง 3 คัน ที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าว พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน หรือไอซ์ ของกลางวางอยู่บริเวณท้ายรถกระบะสีขาว
จากการสอบถาม นายเรืองศิลป์ ให้การว่า ตนเป็นผู้ขับรถยนต์พ่วง โดยทำหน้าที่ในการขนลำเลียงไอซ์มาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตนได้รับการว่าจ้างจากผู้สั่งการให้นำยาเสพติด ดังกล่าวมาส่งให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มารอรับยาเสพติดที่บริเวณสถานที่จับกุม
จากการสอบถาม นายนนน์ทวินทร์ ให้การว่า ตนกับ นายธีระศักดิ์ ที่สามารถหลบหนีไปได้นั้น ได้รับว่าจ้างจากผู้สั่งการ ให้ทำหน้าที่ขับรถมาจากพื้นที่ จ.เพชรบุรี เพื่อมารับยาเสพติด และเมื่อได้รับยาเสพติดแล้ว จะลำเลียงยาเสพติดกลับไปยังพื้นที่ภาคใต้เพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างต่อไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงรวบรวมของกลางทั้งหมดไว้เป็นของกลางในคดี พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป