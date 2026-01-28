รวบ “อ้วน ท่าน้ำเทเวศน์” ขนระเบิดสังหารเตรียมขว้างใส่ “เน วัดดาว” ปมทะเลาะผ่านโซเชียล

ตำรวจ ดส.สกัดจับ “อ้วน ท่าน้ำเทเวศน์” ยึดระเบิดสังหาร 4 ลูก สารภาพเตรียมนำไปขว้างใส่ “เน วัดดาว” หลังมรเรื่องทะเลาะกันผ่านทางโซเชียล
วันนี้ (28 ม.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.ดส.ดส.บช.น. พ.ต.ท.จักรี นารีผล สว.กก.ดส. นำกำลังตำรวจ กก.ดส.บช.น. ชุดปฎิบัติการที่ 1 ออกตรวจหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า จะมีเหตุรวมตัวทะเลาะวิวาท บริเวณซอยอรุณอมรินทร์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. จึงประสานตำรวจ สน.สามเสน นำกำลังไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบชายไทยทราบชื่อต่อมา คือ นายมานะ แก้วสง่า หรือฉายา อ้วน ท่าน้ำเทเวศน์ กำลังยืนมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นที่หน้าบ้านอินฟลูเอนเซอร์สายคุกชื่อดังคือ เน วัดดาว จึงได้ขอทำการตรวจค้น เบื้องต้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจค้นรถยนต์ที่นายมานะ ขับมาด้วยถึงกับตะลึงเมื่อพบ ระเบิดชนิดสังหาร M-67 M-61 M-26 และ GR73 จำนวน 4 ลูก จึงประสานตำรวจกองกำกับการเก็บกู้วัตถุระเบิด มาทำการตรวจสอบเก็บกู้อย่างเร่งด่วน
จากการสอบสวนนายมานะ ให้การว่า ระเบิดที่พบนั้นเป็นของตนจริง ได้เตรียมมาเพื่อปาใส่ เน วัดดาว คู่กรณีที่ทะเลาะกับตนในโลกโซเชียล แต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเสียก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหา ครอบครองวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำการควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.บางยี่ขันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนสาเหตุทะเลาะวิวาทครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการหักสิ่งของผิดกฎหมายบางอย่าง จนออกตามล่าหาตัว เน วัดดาว จนกระทั่งไปพบบ้านพัก และเตรียมระเบิดมาเพื่อจะปาใส่ หวังสังหารคนในแก๊งทั้งหมด แต่มาถูกเจ้าหน้าที่ กก.ดส.ดส.บช.น. สกัดจับได้เสียก่อนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมใหญ่
จากการตรวจสอบประวัติ นายมานะ พบว่ามีหมายจับติดตัว 3 หมาย ประกอบด้วย 1.หมายจับ ศาลอาญา ที่ 6512/2568 ลงวันที่ 6 พ.ย. 68 ในข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้าย จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดธขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ มีอาวุธปืนไว้ในครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและพาอาวุธ (ปืน)ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยและโดยไม่มีเหตุสมควร ของ สน.สามเสน
2.หมายจับ ศาลอาญา ที่ 6513/2568 ลงวันที่ 6 พ.ย. 68 ในข้อหา ร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม ในเวลากลางคืน โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและพาอาวุธ (ปืน)ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร ของ สน.สามเสน
และ 3.หมายจับ ศาลอาญา ที่ 70/2568 ลงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานสมคมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเทท 3 (เมทแอมแฟตามึนหรือยา) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย และได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( เมทแอมแฟตามีนหรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า หมายจับของ สน.ชนะสงคราม