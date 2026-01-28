ผบช.ก.เร่งสอบแพทย์หาหลักฐานออกหมายเรียก"โจ๊ก"ซ้อมลูกน้อง-ยันมีอำนาจเต็มคดีสินบนทอง

ผบช.ก.เผยเร่งสอบปากคำแพทย์ คลี่ปม "บิ๊กโจ๊ก" ทำร้ายลูกน้องก่อนรวบรวมหลักฐานพิจารณาออกหมายเรียกยันตำรวจ บช.ก.มีอำนาจเต็มในคดีสินบนทองคำ
วันนี้ ( 28 ม.ค. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดี พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. ถูกแจ้งความทำร้ายร่างกายลูกน้องว่า 2-3 วันที่ผ่านมา มีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติม 4-5 ราย เป็นทั้งอดีตข้าราชการตำรวจ ตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร ที่เคยทำงานร่วมกับผู้ที่ถูกทำร้าย และ ผู้ทำร้าย โดยพยานที่มาบางคนบอกว่าเคยเห็นการทำร้าย บางคนบอกว่าเคยรับทราบมาแต่ไม่เห็น บางคนไม่ทราบเรื่องเลย
เมื่อถามว่าพยาน 4-5 คนที่มาสอบปากคำนั้นใช่ 17 คน ที่เคยไปร้องเรียนที่สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ตอบว่า ยังไม่สามารถบอกได้ ต้องขอไปตรวจสอบ ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการสอบปากคำแพทย์ที่รักษา เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานก่อนจะพิจารณาออกหมายเรียก
เมื่อถามว่าหลังจากที่มีการร้องเรียน ตัวผู้ร้องถูกข่มขู่หรือไม่ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ยืนยันว่า ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงาน
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ยังกล่าวถึงประเด็นที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ส่งสำนวนคดีติดสินบนทองคำกลับมาให้ตำรวจดำเนินการว่า ตอนนี้เอกสารสำนวนกลับมาที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้ว และได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการในการหารือแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่ยืนยันว่าเรามีอำนาจในการดำเนินการ รวมถึงหากระหว่างนี้มีพยานหลักฐานเพิ่มเติม ตำรวจก็จะเพิ่มลงไปในสำนวนเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ทนายของพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ไปร้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางว่าตำรวจไม่มีอำนวจในการดำเนินการ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ชี้แจงว่า ก็เป็นเรื่องของทนาย แต่ตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมาย คาดว่า หลังการประชุมจะมีความชัดเจนมากขึ้นในคดีนี้ พร้อมยืนยันว่าคดีนี้จะดำเนินการเหมือนกับคดีอื่น ๆ และคดีนี้ผู้ร้องได้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานแล้ว