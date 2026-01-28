ปอศ.ทลายเครือข่ายจีนเทาลอบจำหน่ายแก๊สหัวเราะ ยึดของกลางมูลค่า 3.5 ล้าน

ตำรวจ ปอศ. ทลายเครือข่ายลักลอบจำหน่ายแก๊สหัวเราะรายใหญ่ รวบ 5 จีนเทาเช่าบ้านกลางกรุง ซุกของกลาง 1,770 ถัง มูลค่า 3.5 ล้านบาท เตือนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
วันนี้ (28 ม.ค. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. น.ส.สุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ รอง อธิบดีกรมศุลกากร และ นายเอกวุฒิ นาเอก ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงผลจับกุมเครือข่ายลักลอบจำหน่ายแก๊สหัวเราะ หรือ ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide: N₂O) รายใหญ่ สามารถจับกุม ผู้ต้องหาได้จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายเจิ้ง เซี่ยหนาน อายุ 37 ปี, น.ส.ซิว จิ่นเจิน อายุ 28 ปี ,นายเฉียน ชุนเฟิง อายุ 36 ปี , นายสวี ฮุย อายุ 36 ปี และ น.ส.หลัว หยวนหยวน อายุ 25 ปี ทั้งหมดสัญชาติจีนพร้อมของกลาง แก๊สหัวเราะ จำนวน 1,770 ถัง มูลค่ารวมกว่า 3.5 ล้านบาท โดยจับกุมทั้งหมดได้ที่บ้านพักในหมู่บ้านบ้านกลางเมือง พระราม9-รามคำแหง แขวงพลับพลาเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากได้กำชับให้ บก.ปอศ. เร่งสืบสวนปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน โดยเฉพาะแก๊สไนตรัสออกไซด์ ซึ่งถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง รวมถึงการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวมักอ้างว่าแก๊สดังกล่าวนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การทำวิปครีม ซึ่งสามารถนำเข้าได้ตามกฎหมาย แต่แท้จริงกลับนำไปจำหน่ายเพื่อการสูดดมผ่านลูกโป่ง ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม มึนงง และหัวเราะผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่าต่อมาเจ้าหน้าที่ ได้ขออนุมัติหมายค้นศาลภาษีอากรกลาง เข้าตรวจค้นบ้านพัก 3 หลัง ภายในหมู่บ้านบ้านกลางเมือง พระราม 9–รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ สามารถตรวจยึดแก๊สไนตรัสออกไซด์จำนวนมาก และจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 5 รายไว้ได้
ขณะที่ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กล่าวว่า จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดมีหน้าที่ดูแลและเฝ้าสต๊อกแก๊ส รอรับคำสั่งจากผู้บงการชาวจีน โดยติดต่อสื่อสารกันผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp ผู้ต้องหาบางรายให้การรับสารภาพว่า รับค่าจ้างเดือนละประมาณ 25,000 บาท ขณะที่บางรายให้การปฏิเสธ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ข้อหา “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย หรือรับไว้ซึ่งของที่รู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร และนำเข้าซึ่งอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมเร่งขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเตือนประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อย่าหลงเชื่อหรือทดลองใช้แก๊สไนตรัสออกไซด์ผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกาย และเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้