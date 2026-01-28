รวบพี่สาวมินนี่ เจ้าแม่เว็บพนัน เงินหมุนเวียน 680 ล้าน ยึดรถหรู กระเป๋าแบรนด์เนม อาร์ตทอย

ตร.ไซเบอร์แถลงจับกุม น.ส.เสาวลักษณ์ พี่สาวของมินนี่ เจ้าแม่เว็บพนัน พบเงินหมุนเวียน 680 ล้านบาทต่อปี ยึดทรัพย์ยึดรถหรู กระเป๋าแบรนด์เนม อาร์ตทอย
วันนี้ (28 ม.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.คัมภีร์ พรหมสนธิ รอง ปยก.สอท.3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องราวมกันแถลงผลปฏิบัติการ ขยายผลเครือข่ายเว็บพนันภาคอีสาน ออกหมายจับนักการเมืองนายทุนใหญ่ ที่เปิดฟาร์มไก่ชนบังหน้า
จากนั้น พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ชี้แจงกรณีการจับกุม น.ส.เสาวลักษณ์ อายุ 34 ปี พี่สาวของ น.ส.ธัญยนันท์ หรือมินนี่ เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง
โดยตรวจสอบพบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย Ufanance 11 มีเงินหมุนเวียน 680 ล้านบาทต่อปี จากการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินตลอดระยะเวลา 1 เดือน มีเงินหมุนเวียนกว่า 57 ล้านบาท พบว่าเงินจำนวนดังกล่าว มีการโอนไปยังนิติบุคคลรายหนึ่ง ซึ่งเปิดในรูปแบบบริษัทผลิตเครื่องดื่ม
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบยังที่ตั้งของบริษัทพบว่าไม่มีอยู่จริง และยังพบว่าการโอนเงินไปยังบัญชีม้าของนิติบุคคลนี้ กระจายไปยังบัญชีม้าต่างๆ ก่อนถูกโอนต่อเป็นทอดๆ จนพบว่า น.ส.เสาวลักษณ์ เป็นผู้รับผลประโยชน์
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานไปขอศาลออกหมายจับ และเข้าตรวจค้นบ้านพักของ น.ส.เสาวลักษณ์ ซึ่งเป็นบ้านพักหรู ย่านรามอินทรา วงแหวนถนนคู่ขนาน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ซึ่งเป็นบ้านหลังเดียวกันกับที่มินนี่พักอาศัยอยู่
จากการเข้าตรวจค้นพบทรัพย์สิน รวมมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท เป็นเงินสดมากกว่า 100,000 บาท ของเล่นรุ่น limited edition ซึ่งทั่วโลกมีเพียงแค่ 75 ตัว แต่อยู่ที่ผู้ต้องหา 3 ตัว รถยนต์หรู กระเป๋าแบรนด์เนม พร้อมทั้งเอกสารการจัดตั้งนิติบุคคลที่รับโอนเงินจากเว็บพนันดังกล่าว
ทั้งนี้ ตำรวจยอมรับว่า การจับกุมดังกล่าว ยังไม่พบเส้นเงินไปถึงตัวมินนี่ แต่เชื่อว่าคนที่อยู่บ้านเดียวกันพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ย่อมมีส่วนรู้เห็นในทรัพย์สินและเส้นทางการเงินดังกล่าว จากการตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ ที่ตรวจยึดได้พบว่ามีเพียงรถยนต์หรู 1 คัน ที่เป็นชื่อของ น.ส.เสาวลักษณ์ แต่ทรัพย์สินอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบว่าเป็นของบุคคลใด
ส่วนตัวของมินนี่ หลังจากที่มีการออกหมายจับ พบว่าเจ้าตัวหลบหนีไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าหลบหนีอยู่ที่ใด