“อุ๋ย บุดดาเบลส” บรรยาย “จิตวิทยาความสัมพันธ์” แนะเปลี่ยนวิธีคิด ปรับมุมมอง ให้ตร.นำไปใช้ในการทำงาน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดโครงการ “แสงธรรมนำใจ” เชิญ “อุ๋ย บุดดาเบลส” เป็นวิทยากร “จิตวิทยาความสัมพันธ์” แนะเปลี่ยนวิธีคิด ปรับมุมมอง ให้ข้าราชการตำรวจในไปปรับใช้ในการทำงาน
วันนี้ (28 ม.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานโครงการ “แสงธรรมนำใจ” โดยมี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้แก่ นางณพิชชา คล้ายคลึง, นางศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข นวลมา และ นางวีรปริยา อัจฉริยะประดิษฐ์, นางอนงค์นาถ ถนอมจิตร กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ, ข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจ รวมกว่า 350 คน ร่วมกิจกรรม ณ ห้องแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึก ตม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการ “แสงธรรมนำใจ” จัดขึ้นโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ แม่บ้านตำรวจ และประชาชน ได้นำคุณธรรม หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวคิดการใช้ชีวิต ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1/2569 โดยมี คุณนที เอกวิจิตร หรือ อุ๋ย บุดด้าเบลส เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “จิตวิทยาความสัมพันธ์”
ผบ.ตร.ได้กล่าวขอบคุณ นายนที ที่ได้มาเป็นวิทยากรในวันนี้ ได้แนะนำการฝึกสติ เปลี่ยนเสียงในหัว คือ “การเผลอคิด” ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดทุกข์ ให้เป็น “การตั้งใจคิด” โดยการอยู่กับปัจจุบัน รู้เท่าทันความคิด เพื่อให้เรียนรู้เข้าใจแท้จริงในระดับจิตใจ รู้วิธีปรับมุมมอง การมองเห็นคุณค่าของตัวเอง แนวคิดและวิธีการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับคนรอบข้าง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานของข้าราชการตำรวจต่อไป