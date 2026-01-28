“โจ๊ก" แห้วอีก ศาลยกฟ้อง 2 บิ๊กศาลปกครองสูงสุด ไม่ผิดปมคลิปเสียงอ้างเเทรกเเซงคดี

ศาลอาญาคดีทุจริตยกฟ้อง ชั้นตรวจฟ้อง 2 ผู้บริหารศาลปกครองสูงสุด ไม่ผิด ม.157 ปม“บิ๊กโจ๊ก”ฟ้องคลิปเสียงอ้างเเทรกเเซงคดี
เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง มีคำพิพากษาชั้นตรวจคำฟ้องคดี อท.172/2568 ให้ยกฟ้องนายอนุวัฒน์ ธาราแสวง ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น ศาลปกครองสูงสุด และนายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ประธานศาลปกครองสูงสุด ไม่มีความผิด ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
คดีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ยื่นฟ้องจำเลยทััง 2 กรณีอ้างมีคลิปเสียงตุลาการศาลปกครองแทรกแซงสั่งล้มคดี โดยยื่นฟ้องเมื่อเดือน ก.ย.2568