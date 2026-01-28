ตร.เผย “สจ.เนย์-เมีย” ไหวตัวหลบหนีไปก่อนออกหมายจับ ยันไร้ใบสั่งทางการเมือง

ตร.ไซเบอร์แถลงปฏิบัติการ ขยายผลเครือข่ายเว็บพนันภาคอีสาน เผย “สจ.เนย์-เมีย” ไหวตัวหลบหนีไปก่อนออกหมายจับ ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง และไม่มีใบสั่งใดๆ
วันนี้ (28 ม.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.คัมภีร์ พรหมสนธิ รอง ปยก.สอท.3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องราวมกันแถลงผลปฏิบัติการ ขยายผลเครือข่ายเว็บพนันภาคอีสาน ออกหมายจับนักการเมืองนายทุนใหญ่ ที่เปิดฟาร์มไก่ชนบังหน้า
โดย พ.ต.อ.คัมภีร์ กล่าวว่า คดีนี้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวที่ใช้ชื่อ “สจ.888” ซึ่งเริ่มจากการทำเว็บพนันหวยออนไลน์ ก่อนผันตัวเข้าสู่เส้นทางการเมืองท้องถิ่น โดยตำรวจได้สืบสวนและจับกุมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สามารถตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้แล้วหลายสิบล้านบาท
จากการขยายผลการสืบสวนเส้นทางการเงินและทรัพย์สิน พบกลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลังคือ นายปฐนัญ หรือ สจ.เนย์ อายุ 29 ปี อดีตนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวปริญญา อายุ 28 ปี โดยทั้งสองได้เปิดกิจการฟาร์มไก่ชนในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้เป็นฉากหน้าในการนำเงินที่ได้จากการเปิดเว็บพนันออนไลน์มาฟอกเงิน รวมถึงมีการกระจายเงินไปยังบัญชีม้าและเครือข่ายต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ต้องหาผันตัวเป็นนักการเมือง เส้นทางการเงินมีความซับซ้อนและถูกทำลายไปบางส่วน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องย้อนตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตั้งแต่ปี 2562 พบว่าผู้ต้องหาและภรรยา ยังคงใช้บัญชีส่วนตัวเป็นบัญชีรับเงินจากผู้เล่นพนันโดยตรง
โดยบางผู้เล่นได้โอนเงินตรงเข้าไปบัญชีของผู้ต้องหาถึง 100-200 ครั้งต่อเดือน มียอดเงินตั้งแต่หลักสิบถึงพัน ซึ่งพยานหลายราย ให้การยอมรับว่า โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเพื่อเล่นพนันหวยออนไลน์ในช่วงที่เปิดเป็น “ห้องหวย98” ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้เล่นไปแล้ว และมีการยืนยันตัวบุคคลจากหลักฐานภาพถ่ายตรงตามหมายจับ
จากการขยายผลเพิ่มเติม ยังพบว่าในช่วงปี 2562–2566 เครือข่ายดังกล่าวยังใช้บัญชีของตนเองในการรับและหมุนเวียนเงินพนัน ก่อนจะพัฒนาไปใช้บัญชีม้าในระยะหลัง โดยมีการว่าจ้างนักศึกษาเป็นรายเดือน เดือนละหลักร้อยถึงหลักหมื่น ให้เปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงเป็นแอดมิน เจ้าหน้าที่จึงได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ทั้งนี้ ยอมรับว่า ก่อนหน้านี้ ตำรวจได้ไปขออำนาจศาลออกหมายจับถึง 2 ครั้ง เพื่อออกหมายจับ โดยครั้งแรก ศาลไม่ออกให้เนื่องจากยังมีประเด็นเกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานที่ยังไม่ชัดเจน จึงเสนอแนะให้ตำรวจไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนที่จะอนุมัติหมายจับในครั้งที่สอง ซึ่งหลักฐานที่ทำให้ศาลอนุมัติออกหมายจับ คือ มีพยานบุคคล ที่เป็นผู้เล่นที่ถูกจับกุม รวมเส้นทางการเงินที่ปรากฏอย่างชัดเจน
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน โดยเบื้องต้น จากการตรวจสอบเพียงบัญชีเดียวของ สจ.เนย์ พบมีเงินหมุนเวียนกว่า 90 ล้านบาท ส่วนบัญชีขอนางสาวปริญญานั้น พบว่ามีผู้ที่โอนเงินแทงหวย และพักเงิน
อย่างไรก็ตาม จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีก เนื่องจากว่ามีหลายบัญชี รวมถึงจะมีการขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการคนอื่นเพิ่มเติม ส่วนจะเป็นนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจหรือไม่ ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
ส่วนจะเป็น 10 รายชื่อที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาระบุหรือไม่นั้น ตรงนี้ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เช่นกัน แต่หากพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใคร จะดำเนินการอย่างไม่ละเว้น ทั้งนี้ยืนยันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง และไม่มีใบสั่งใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่มีผู้ส่งสัญญาณให้ผู้ต้องหาหลบหนีก่อนออกหมายจับ แต่เป็นสิ่งที่ตำรวจดำเนินการมาตั้งนานแล้ว เป็นการตรวจสอบตามเส้นทางทางการเงิน ซึ่งเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้น 2 ผู้ต้องหา ขณะนี้ทราบว่า หลบหนีไปตั้งแต่ก่อนออกหมายจับ โดยหลบหนีออกไปทางจ.หนองคาย ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการประสานตำรวจสากลออกหมายแดงต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ พร้อมเดินหน้าขยายผลตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป