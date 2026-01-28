ศาลฎีกาสั่งจำคุก 46 ปี จำเลยวางบึ้มแฟลตตำรวจนราธิวาส ดับ 1 ราย สั่งชดใช้ค่าเสียหาย 12 ล้านบาท

ศาลฎีกาสั่งจำคุก 46 ปี จำเลยซุกระเบิดแสวงเครื่องในรถยนต์กระบะ บึ้มแฟลตตำรวจนราธิวาส ตาย 1 ราย เจ็บ 35 ราย สั่งชดใช้ค่าเสียหาย 12 ล้านบาท
วันที่27 ม.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลจังหวัดนราธิวาส อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีหมายเลขดำที่ อ.343/2566 กรณีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนไว้ในรถยนต์กระบะ บริเวณแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บ 35 ราย
ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษา "ยืนตามศาลอุทธรณ์" ให้ลงโทษ จำคุก 46 ปี นายอับดุลมูบิน (นามสมมุติ) จำเลยที่ 1 ในความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายโดยใช้กำลังประทุษร้าย ส่วนจำเลยที่ 2 ศาลพิพากษายกฟ้องพยานหลักฐานสำคัญที่ศาลเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัย คือคำให้การในชั้นดำเนินกรรมวิธีซักถามและชั้นสอบสวนที่สอดคล้องกัน ประกอบกับวัตถุพยานที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จากบ้านพัก ได้แก่ รถจักรยานยนต์และเครื่องแต่งกาย ซึ่งตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปรากฏพฤติการณ์ของจำเลยในการขับรถสำรวจและดูต้นทางในวันเกิดเหตุ
นอกจากนี้ ศาลยังพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหาย คือ ครอบครัวของ ร.ต.อ. สุทธิรักษ์ (ผู้เสียชีวิต) เป็นเงินจำนวน 4,325,713 บาท และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเงินจำนวน 8,277,743.29 บาท ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว โดยจำเลยที่ 1 ถูกควบคุมตัวเพื่อรับโทษตามคำพิพากษา