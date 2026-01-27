เปิดประวัติ “แทนไท ณรงค์กูล” ซีอีโอหนุ่มวัย 29 จากดาวรุ่งธุรกิจ สู่หมายจับคดีฟอกเงินพันล้าน

“แทนไท ณรงค์กูล” หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ “แทนไท” เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ถูกจับตามองอย่างมากในแวดวงธุรกิจเทคโนโลยีและการลงทุน โดยเฉพาะตลาดคริปโตเคอร์เรนซี จนถูกยกให้เป็น “ไอดอล คริปโต” ด้วยภาพลักษณ์นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ชื่อของ “แทนไท” กลับมาเป็นกระแสร้อนอีกครั้ง หลังศาลอาญาอนุมัติออก หมายจับในคดีฟอกเงิน ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ
สำหรับ “แทนไท” ปัจจุบันอายุ 29 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มจำนวน 900 ล้านบาท โดยวางตัวเป็น Holding Company ที่มุ่งลงทุนระยะยาวในธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งกลุ่ม SME และ Startup มีบริษัทในเครือกว่า 10 แห่ง ครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ การเงิน เหมืองขุดบิทคอยน์ ไปจนถึงธุรกิจสื่อและบันเทิง
“แทนไท” เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะนักลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและสร้างตัวตนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง คือ การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย “กก 9999” และ “รวย 9999” ด้วยมูลค่าสูงถึง 45 ล้านบาท ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2565 ส่งผลให้สื่อกระแสหลักให้ความสนใจในตัวเขาทันที
อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่ง ก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2563–2564 “แทนไท” เคยถูกจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และการฟอกเงิน โดยต่อมาบางข้อหามีคำสั่งยกฟ้อง หรือ ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย
ต่อมาในปี 2565 “แทนไท” ถูก ศาลแพ่งพิพากษายึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 176 ล้านบาท ให้ตกเป็นของแผ่นดิน หลังอัยการยื่นคำร้องระบุว่าทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากเว็บพนันออนไลน์
ตลอดช่วงที่ผ่านมา “แทนไท” พยายามนำเสนอภาพลักษณ์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มองเห็นโอกาสใน เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมักออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าแหล่งที่มาของเงินลงทุนเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย โดยระบุว่ามาจากกำไรในการเทรดคริปโตเคอร์เรนซีและการดำเนินธุรกิจ
กระทั่งล่าสุด มีหมายจับคดีฟอกเงิน มูลค่าระดับพันล้านบาท คำถามสำคัญคือ “แทนไท” จะสามารถนำหลักฐานใดออกมาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้หรือไม่ หรือคดีนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สั่นคลอนอาณาจักรธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดของเขา
