ตร.น้ำรวบโจ๋ห้าว ยกพวกตะลุมบอนคู่อริในสถานพินิจฯ ปัตตานี -ทำลายทรัพย์สินราชการพังยับ

ตำรวจน้ำตามรวบโจ๋คะนอง หนีคดียกพวกตะลุมบอนกลุ่มคู่อริในสถานพินิจฯ ปัตตานีทำลายทรัพย์สินราชการเสียหายหนัก
วันนี้ (27 ม.ค.) พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน. สั่งการ พ.ต.อ.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผกก.7 บก.รน. พ.ต.ต.นรวิชญ์ ฤทธิผล สว.ส.รน.2 กก.7 บก.รน. และ ร.ต.ท.คุณากร รัตนาคม รอง สว.(ป.ทางน้ำ) ส.รน.2 กก.7 บก.รน.นำกำลังจับกุม นายมะสูกีร์ อายุ 25ปี ตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ที่ จ.17/2562 ลงวันที่ 5 เม.ย.62 ข้อหา "ซ่องโจร, ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์, ร่วมกันทำลายทรัพย์สินทางราชการและร่วมกันบุกรุกสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย" ได้บริเวณหน้าบ้านเช่าแห่งหนึ่ง ถ.ประชาธิปัตย์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
สืบเนื่องจากเมื่อปี 59 ขณะที่ นายมะสูกีร์ ยังเป็นเยาวชนถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกับพวกรุมทำร้ายคู่อริจนบานปลายเป็นการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่ รวมทั้งบุกรุกเข้าไปในส่วนของสำนักงานภายในสถานพินิจฯ ใช้กำลังประทุษร้ายคู่อริ ทำลายทรัพย์สินของทางราชการจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ถือเป็นการท้าทายกฎระเบียบและอำนาจรัฐอย่างยิ่ง หลังจากนั้นได้รับการประกันปล่อยตัวชั่วคราวแล้วหลบหนีไป ไม่ยอมมาตามนัดศาล จนมีการออกหมายจับไว้
กระทั่งตำรวจน้ำปัตตานี สืบทราบว่า นายมะสูกีร์หนีมาอยู่ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา จึงตามจับกุมก่อนคดีจะหมดอายุความในเดือน มิ.ย.69 นี้
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง สภ.เมืองปัตตานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป