ปอศ.รวบหนุ่มรับเหมาก่อสร้างเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ ตุ๋นลงทุนหุ้น AMATA

ตำรวจ ปอศ.ตามจับหนุ่มรับเหมาก่อสร้าง พัวพันแก๊งสแกมเมอร์ สร้างเว็บไซต์ปลอม หลอกลงทุนหุ้น AMATA เหยื่อสูญเงินรวมกว่า 3 ล้านบาท
วันนี้ (27 ม.ค. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส รรท.ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ท.หญิง ปวีณวรรณ พลหาญ สว.กก.3 บก.ปอศ. จับกุม นายเทพนิมิต อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 239/2568 ลงวันที่ 25 มิ.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันทุจริต หรือหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยรู้ว่าจะนำไปกระทำความผิด” ได้ที่ บริเวณหน้าบ้านพักใน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจากมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงให้นำเงินมาร่วมลงทุนซื้อหุ้น AMATA ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ปลอมที่สร้างขึ้นมาให้ดูน่าเชื่อถือ ก่อนจะมาทราบภายหลังว่าการลงทุนดังกล่าวไม่มีอยู่จริง ถูกหลอกสูญเงินไปกว่า 3 ล้านบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้หลายราย กระทั่งทราบว่า นายเทพนิมิต ผู้ต้องหารายนี้ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ และ เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินจากผู้เสียหาย ปัจจุบันหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายเทพนิมิต ให้การปฏิเสธอ้างว่า ไม่เคยรู้จักหรือเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพกลุ่มดังกล่าว ซึ่งเดิมทีตนเองประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน มีบัญชีธนาคารที่เปิดใช้อยู่ 2 บัญชี ก่อนจะมาถูกจับกุมดำเนินคดีฐานลักทรัพย์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ปัจจุบันจึงไม่ได้ใช้บัญชีธนาคารดังกล่าว และ ไม่ทราบว่า บัญชีธนาคารของตนไปอยู่กับกลุ่มมิจฉาชีพได้อย่างไร จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป