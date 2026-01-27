บุกจับเจ้าของแลมโบกินีเถื่อน ให้ "บาส บางแก้ว" ยืมขับอวด

กองปราบตามรวบเจ้าของแลมโบกินีเถื่อน ให้ "บาส บางแก้ว" ยืมขับอวดหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายก่อนคดีขาดอายุความอีกไม่ถึง 2 เดือน
วันนี้ (27 ม.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. ร.ต.อ.นนทกร นันทะน้อย รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. จับกุม นายสามารถ อายุ 41 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดพิมาย ที่ 28/2565 ลงวันที่ 12 ก.ค.65 ข้อหา “ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับ จำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษี หรือของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร หรือไม่ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง” ได้ บริเวณหน้าบ้านพักพื้นที่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 มี.ค.59 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา พบรถยนต์สปอร์ตหรู ยี่ห้อแลมโบกินี สีเขียวใบตอง ป้ายแดง ทะเบียน พ 8888 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บริเวณหน้า อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จึงเข้าไปตรวจสอบ พบนายพงษ์พจน์ หรือ "บาส" อายุ 32 ปี นักร้องวงบางแก้ว เป็นผู้ขับขี่ แต่ไม่สามารถแสดงเอกสารเกี่ยวกับรถได้ อ้างว่าเป็นรถของเพื่อนที่ยืมมาขับ
ต่อมามี นายสามารถ ผู้ต้องหา มาอ้างตัวเป็นเจ้าของรถ และนำเอกสารการครอบครองมาแสดง แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเอกสารการนำเข้าจากศุลกากรและเอกสารการดัดแปลงสภาพรถ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้นำเอกสารมาแสดงให้ครบภายใน 15 วัน แต่ได้คืนรถให้ เนื่องจากผู้ครอบครองมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ภายหลังนายสามารถ ไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้ครบถ้วน จึงถูกดำเนินคดีและออกหมายจับ ก่อนจะหลบหนีเรื่อยมา กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงนำกำลังเข้าจับกุมก่อนคดีจะหมดอายุความในอีกไม่ถึง 2 เดือน
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.พิมาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป