ป.บุกรวบ 3 จีนเทาสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์ หนีตายจากพม่าซุกบางขุนเทียน

กองปราบบุกรวบ 3 จีนเทาคาห้องเช่าย่านบางขุนเทียน สารภาพทำงานให้แก๊งสแกมเมอร์ ในเมียนมา ภายหลังถูกกวาดล้างอย่างหนักจึงหนีตายมากบดานเมืองไทยรอไปประเทศที่สาม
วันนี้ ( 27 ม.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.ไพรวรรณ ตั้นหลก, พ.ต.ต.เตมีย์ นาคะวิสุทธิ์ สว.กก.2 บก.ป. นำกำลังจับกุม Mr. XIN อายุ 32 ปี Mr. GUOPING อายุ 37 ปี และ Mr. ZIYU อายุ 31 ปี ทั้งหมดสัญชาติจีน ในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ” ได้ภายในห้องพักแห่งหนึ่ง แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
สืบเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ Anti Cyber Scam Center ภายใต้การอำนวยการของพล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มชาวจีนต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ หลบหนีเข้ามาเช่าห้องพักกบดานอยู่ในพื้นที่บางขุนเทียน กทม. จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าตรวจค้น พบผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง 3 คนอยู่ภายในห้องพัก จึงเข้าควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุด
สอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เคยทำงานให้กับแก๊งสแกมเมอร์ ในประเทศเมียนมา ภายหลังถูกกวาดล้างพื้นที่อย่างหนักจึงหลบหนีเข้าประเทศไทย ทางด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก และมาหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องพักดังกล่าว เพื่อเตรียมตัวเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป