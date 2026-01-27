ลูกชาย พล.ต.ท.เรวัช ตัดพ้อ "สอบกันขนาดนี้ ลาออกดีกว่า" หลังมีข่าว เตรียมทิ้งเครื่องแบบ

MGR Online-"รองฯ กฤษฎากรณ์" ลูกชายคนโต พล.ต.ท.เรวัช เคลื่อนไหวแล้ว หลังพ่อเปิดเผยว่า ตนเองจะขอลาออกจากราชการตำรวจ เพราะเบื่อหน่ายสังคมตำรวจ เชื่อเรื่องยศตำแหน่ง ไม่เกี่ยวกับบุญวาสนา อีกทั้งยังพูดถึง ปปช.ด้วย
วันนี้ (27 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.ออกมาเปิดเผยว่า พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.4 ลูกชายคนโต นรต.รุ่น 51 จะขอลาออกจากราชการตำรวจ โดยดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) เป็นเวลาถึง 7 ปี ให้เหตุผลว่า "เบื่อหน่ายสังคมตำรวจ ทะเลาะเบาะแว้ง" ล่าสุด พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
"เห็นคุณพ่อพูดกับ FC ว่าผมจะลาออก
ผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมถึงเคยคิด
ใช้คำว่า เคยคิดนะ . ผมเคยคิดจะลาออก
คุณพ่อชอบพูดเรื่องบุญวาสนา ว่าคนอื่น
มีบุญวาสนา เขาถึงได้เป็นพลโท พลเอก
ผมไม่มีบุญวาสนา ผมก็คิดในใจว่า ผม
ทำบุญมาตั้งแต่เด็ก และตั้งใจทำ 18 ปี
ผมจะไม่มีบุญวาสนาได้ยังไง .. ถ้าการ
มียศมีตำแหน่งมันใช้บุญใช้วาสนาจริง
พระหลายวัด คงจะเป็นพลเอกเยอะแล้ว
นี้ ขนาดพระนะ ยังมีข่าวว่าต้องทำอะไร
ถึงจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง
มันเป็นเรื่องที่ข้าราชการ ทุกกระทรวง
รู้ดี แต่บางคนก็ทำ บางคนก็ไม่อยากทำ
เราอยู่กับศาสนามา 18 ปี อะไรเลวมาก
เราไม่ทำ และผมก็อธิบายเยอะแล้ว ว่า
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เขาเงินเดือนสูง
กว่าผมแค่ไม่กี่บาท ทำไมผมจะต้องไป
ทำอะไรมากมาย . เพื่อให้ได้เงินเพิ่มอีก
แค่ไม่กี่บาท ผมรู้วิธีหาเงินได้โดยสุจริต
เหตุผลที่ผมอยากจะลาออกจริงๆ
เพราะผมคิดเหมือนคนที่มีเงินมีอำนาจ
ในบ้านในเมือง . ว่าการเป็นข้าราชการ
หรือเป็นนักการเมือง มันอยู่ภายใต้กฎ
ที่มากกว่าประชาชนหลายอย่าง มีทั้ง
วินัย มีทั้งจริยธรรม . และที่สำคัญ คือ
มี กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีสำนักงาน ปปช. สองสำนัก
มาคอยไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่และ
ตรวจสอบเส้นเงินและทรัพย์สิน
คนที่รวยมากๆ ของประเทศ และคน
ที่มีอำนาจมากๆ ตัวจริงๆ ของพรรค
การเมืองแต่ละสี . เขาไม่มีตำแหน่ง
อะไรกัน . ทำไม ??
ใครอยากรู้ ต้องลองโดน ปปช.สอบ ปปช.สอบเก่งกว่า ปปง. สรรพากร
ถ้าให้ผมโอนไปเป็น ปปช.
และให้ผมกลับมาตรวจสอบเส้นเงิน
และทรัพย์สินของตำรวจนะ . ผมว่า
ตำรวจหลายคนจะเข้าใจ ว่าทำไม
ผมถึงอยากจะลาออก คือ สอบกัน
ขนาดนี้ ลาออกดีกว่า ขี้เกียจชี้แจง"