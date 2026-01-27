ม.กรุงเทพธนบุรี-ศิริเวลเนส คลินิก ร่วมลงนาม MOU มุ่งเชื่อมโยง "ความรู้–ความงาม"

วันนี้ (27 ม.ค.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) ร่วมกับ ศิริเวลเนส คลินิก (SiriWellness Clinic) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่อย่างรอบด้าน ทั้งด้านองค์ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ บุคลิกภาพ ความมั่นใจ และความสุข อันเป็นรากฐานสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคต
ในโอกาสนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยเน้นย้ำแนวคิด “ความงามคู่ความรู้…ส่งเสริมบุคลากรความรู้คู่ความงาม งามอย่างมีคุณค่า” สะท้อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างสมดุล ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างคุณค่าให้ตนเองอย่างสง่างามและสังคมอย่างยั่งยืน
ในการนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีในการลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ ศิริเวลเนส คลินิก ในครั้งนี้ด้วย
การลงนามในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบหมายให้ ผู้ช่วย ศ.ดร.เสงี่ยม บุษบาบาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามกับ ดร.นิริน พลวัน ผู้บริหารศิริเวลเนส โดยมี นางสาววาสิตา พิชิตวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ นพ.วรวรรธน์ แก้ววิเชียร แพทย์ศิริเวลเนส ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญ ของการพัฒนาทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน ในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการศึกษา ความสุขและความงาม เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่การศึกษา การทำงาน และการดำเนินชีวิต ผ่านโครงการ “SiriWellness Education Fund-ความสวยที่สร้างอนาคต”
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมรอบด้าน ภายใต้แนวคิด “Smart & Stunning” อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมในระยะยาวต่อไป
ทั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารศิริเวลเนส คณาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.