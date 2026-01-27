ศาลแขวงปทุมวันให้ประกัน รปภ.สนามม้า ทำร้ายร่างกายไรเดอร์สาว

ศาลแขวงปทุมวันให้ประกัน รปภ.สนามม้า ทำร้ายร่างกายไรเดอร์สาวหมดสติ หลังขี่รถเข้ามาส่งอาหาร แล้วมีปากเสียงกันรุนแรง
เมิ่อวันที่ 26 ม.ค.2569 ความคืบหน้ากรณี รปภ.สนามม้า ทำร้ายร่างกายไรเดอร์หญิงจนหมดสติ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำที่ สน.ปทุมวัน จากนั้นได้เกิดเหตุชุลมุนหน้าโรงพัก หลังกลุ่มไรเดอร์จำนวนมากรวมตัวติดตามความคืบหน้า และกรูเข้าล้อมรถและเกิดเหตุรุมประชาทัณฑ์ รปภ. เล็กน้อย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น
พนักงานสอบสวนสน.ปทุมวัน ได้นำตัว นายพรศักดิ์ อายุ 54 ปี รปภ.สนามม้าผู้ก่อเหตุ ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงปทุมวัน ขอผัดฟ้องและหมายขังครั้งที่ 1 รปภ.สนามม้า ผู้ต้องหาทำร้ายร่างกาย
ศาลแขวงปทุมวัน พิจารณาแล้วอนุญาตให้ผัดฟ้องครั้งที่ 1 เป็นเวลา 6 วันตั้งแต่วันที่ 26-31 ม.ค. นี้ และหมายขังผู้ต้องหาเว้นแต่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว
ซึ่งในชั้นขอผัดฟ้อง ผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว โดยศาลแขวงปทุมวันพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยเรียกหลักประกันวงเงิน 20,000 บาท ซึ่งผู้ขอประกันตัวผู้ต้องหาได้นำหลักทรัพย์เงินสดวางต่อศาลเต็มจำนวนพร้อมทำสัญญาประกันเรียบร้อย โดยศาลให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลหลังครบกำหนดการผัดฟ้องครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 ก.พ. นี้
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ได้สอบปากคำนายพรศักดิ์ รปภ. ผู้ก่อเหตุ มาสอบปากคำเพิ่มเติม ให้การยอมรับว่า เป็นผู้เริ่มลงมือทำร้ายร่างกายไรเดอร์สาวก่อนจริง โดยเริ่มจากก่อนหน้านี้ไรเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาส่งอาหารในสนามม้า ซึ่งตามปกติสนามม้ามีระเบียบขั้นตอนคือให้ไรเดอร์จอดรถและเดินมาส่งอาหาร ซึ่ง รปภ. คอยบอกตลอด แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าไรเดอร์ทั้ง 2 คนไม่ฟังที่ รปภ. แจ้ง ดันขี่รถมาจอดบริเวณจุดที่ให้ส่งอาหาร รปภ. ก็เลยไล่ให้ไปจอดรถก่อนแล้วค่อยมาส่งอาหาร ฝั่งไรเดอร์สาวจึงลงมาจากรถ แล้วให้ฝ่ายชายขี่รถจักรยานยนต์ไปจอด
โดย รปภ. ยอมรับว่าได้ตำหนิฝั่งไรเดอร์สาวเลยมีปากเสียง แต่อ้างว่าไรเดอร์สาวพูดจารุนแรงหยาบคายใส่ รปภ. เลยโมโหคว้าหมวกกันน็อกฟาดและเกิดเหตุชุลมุนกัน ส่วนตัวจำไม่ได้ว่าเตะเสยคางไรเดอร์สาวด้วยไหม แต่เหตุชุลมุนจึงอาจจะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยอมรับว่า หากย้อนเวลากลับไป จะคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้ จะไม่ทำร้ายจนเกิดเหตุบานปลายเช่นนี้ เบื้องต้นพบว่า รปภ. รายนี้ได้รับบาดเจ็บห้อเลือดที่นิ้วโป้งเท้าซ้ายและขาขวาช้ำกะเผลก
สำหรับ รปภ. อีกราย เบื้องต้นอ้างว่าแค่เข้าไปช่วยห้าม แต่ไม่มีเจตนาจะทำร้ายไรเดอร์แต่อย่างใด ซึ่ง รปภ. รายนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
ด้าน พ.ต.อ รังสรรค์ สอนสิงห์ รรก.ผกก.สน.ปทุมวัน กล่าวว่า พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา รปภ. คนเดียว คือนายพรศักดิ์ อายุ 54 ปี ในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ โดยนำตัวส่งฟ้องต่อศาลแขวงปทุมวัน