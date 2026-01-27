"บิ๊กเต่า" เผยรอประชุมสรุปส่งสำนวนคดี "โจ๊ก" ติดสินบนทองให้ประธานรัฐสภาทั้งหมดหรือไม่

รอง ผบช.ก.เผยรอคณะพนักงานสอบสวนประชุมสรุปส่งสำนวนคดี "โจ๊ก" ติดสินบนทองคำแท่งให้ประธานรัฐสภาทั้งหมดหรือไม่ คาดมีความชัดเจนภายใน 2 สัปดาห์นี้
วันนี้ ( 27 ม.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงกรณีนายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความ ของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีต รอง ผบ.ตร.ได้ยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา ในประเด็นที่สืบเนื่องจากคำแถลงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีสินบนทองคำ ซึ่ง ป.ป.ช.มีมติส่งสำนวนคืนกลับให้ตำรวจ
โดยอ้างว่าคดีนี้ตำรวจไม่มีอำนาจพิจารณาสำนวนคดีและ ป.ป.ช.ไม่สามารถส่งกลับคืนไปให้ตำรวจได้ว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเพียงข้อสังเกตจากทนายความ ของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ โดยยืนยันว่า คดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการอย่างรัดกุมมาตั้งแต่ขั้นตอนแรก ตั้งแต่การรับเรื่องร้องทุกข์ การรวบรวมพยานหลักฐาน จนถึงการจัดทำสำนวนส่งไปยัง ป.ป.ช. ซึ่งต่อมา ป.ป.ช. ก็ได้มีมติส่งสำนวนคดีกลับมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า วันนี้คณะพนักงานสอบสวนได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อสรุปว่า จะส่งสำนวนคดีดังกล่าวไปยังประธานรัฐสภาทั้งหมดหรือไม่ พร้อมกันนี้พนักงานสอบสวนยังได้ทำหนังสือสอบถามข้อกฎหมายไปยังสภาทนายความ นักวิชาการด้านกฎหมาย และพนักงานอัยการ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
"ขอยืนยันว่าทุกขั้นตอนที่ตำรวจดำเนินการสอบสวน เป็นการใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย และหากในอนาคตมีการส่งสำนวนคดีไปยังประธานรัฐสภาทั้งหมด ก็จะเป็นดุลพินิจของประธานรัฐสภาว่าจะดำเนินการกับคดีดังกล่าวต่อไปอย่างไร สำหรับกรอบระยะเวลาที่ใช้พิจารณาเรื่องนี้ คาดว่าน่าจะไม่เกิน 2 สัปดาห์นับจากนี้"พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว