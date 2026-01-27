เลื่อนฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องคดี 7 กกต. กับพวก ปฏิบัติหน้าที่มิชอบคดีฮั้ว สว. 20 เม.ย.นี้

ศาลอาญาคดีทุจริต เลื่อนฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องคดี 7 กกต.และเลขาฯปฏิบัติหน้าที่มิชอบ อ้างสำนวนฮั้ว สว.ล่าช้า เนื่องจาก สนง.กกต.ขอขยายเวลาชี้เเจง นัดอีกครั้ง 20 เม.ย.นี้
วันนี้ (27 ม.ค.) ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องคดี อท.185/2568 คดีที่นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง ไปยื่นฟ้อง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.กับพวก กกต. และนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. รวมทั้งหมด 8 คน เป็นจำเลย ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91, ม.157 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง, 88 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ข้อ 92,93
จากคดีฮั้ว สว. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36 ที่มีความล่าช้าเเละไม่คืบหน้า
โดยก่อนหน้านี้ศาลเคยนัดฟังคำสั่ง คำพิพากษาเมื่อวันที่ 4 พ.ย. ซึ่งวันดังกล่าว ศาลมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกมายื่นต่อศาลภายในวันที่ 4 ธ.ค. ซึ่งโจทก์ยื่นคำฟ้องฉบับใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงให้รับฟ้องฉบับดังกล่าวไว้เพื่อตรวจฟ้อง
โดยเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2568 ศาลสอบโจทก์ในหลายประเด็น เเละเห็นควรมีหนังสือถึงสำนักงาน กกต. เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารใน 10 ประเด็น
เเละเห็นควรมีหนังสือถึง สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นข้อเท็จจริงตามคำฟ้องปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด ผลเป็นประการใด พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ส่งหนังสือ ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ภายในวันที่ 23 ม.ค.2569 เเละให้เลื่อนคดีนัดฟังคำสั่งหรือ คำพิพากษาในวันนี้
โดยนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาวันนี้ โจทก์ ทนายโจทก์มาศาล
ตามที่ศาลให้มีหนังสือถึงสำนักงาน กกต.และ สน.ทุ่งสองห้องชี้แจงข้อเท็จจริงนั้น สำนักงาน กกต.ยื่นขอขยายระยะเวลายื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันครบกำหนด ศาลอนุญาตให้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ส่วน สน.ทุ่งสองห้องไม่ยื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
แจ้งโจทก์ทราบแล้ว ให้โจทก์ติดตามความคืบหน้า หากจะโต้แย้งคัดค้านให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในวันที่ 9 มี.ค. 2569 มิฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจโต้แย้งคัดค้าน
ให้เลื่อนไปนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่ 20เ ม.ย. 2569 เวลา 09.30 น.