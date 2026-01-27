คุมฝากขัง อดีตเทศกิจ จ่อยิงวิน จยย.รับจ้างดับ เตรียมยื่นหลักทรัพย์ 2 ล้าน ขอประกันตัว

ตำรวจ สน.ห้วยขวางคุมตัวอดีต จนท.เทศกิจ จ่อยิงวิน จยย.รับจ้างเสียชีวิตคาซอยรัชดา 10 ไปขอศาลฝากขัง ด้านทนายเตรียมยื่นหลักทรัพย์ 2 ล้านบาท ขอประกันตัว
จากกรณีนายธรรมศักดิ์ หรือจุ๊ อายุ 63 ปี อดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตราชเทวี ก่อเหตุ ยิงนายขวัญทูล หรือทูน อายุ 62 ปี อาชีพ จยย.รับจ้าง ซอยรัชดาภิเษก 10 แยก 11-2 แขวงและเขตห้วยขวาง กทม. ก่อนผู้ก่อเหตุจะเข้ามอบตัวที่ สน.ห้วยขวางเหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (27 ม.ค.) ที่ สน.ห้วยขวาง พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.ห้วยขวาง สั่งการให้พนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง นำตัว นายธรรมศักดิ์ ผู้ต้องหายิงนายขวัญทูล ไปขออำนาจศาลอาญารัชดาเพื่อฝากขังผัดแรก ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
โดย พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้อง เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีอัตราโทษสูง ทั้งนี้ เบื้องต้นทางทนายความได้เตรียมยื่นหลักทรัพย์เป็นที่ดินมูลค่า 2.1 ล้านบาท เพื่อขอประกันตัว
อย่างไรก็ตามระหว่างที่ตํารวจคุมตัวนายธรรมศักดิ์ เพื่อนําไปขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหานั้น ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเหตุใดจึงตัดสินใจก่อเหตุ และมีอะไรอยากพูดหรือไม่ ซึ่งนายธรรมศักดิ์ ได้กล่าวสั้นๆ ว่า “ผมให้ปากคํากับตํารวจไปหมดแล้ว”
เมื่อถามยํ้าว่าอยากชี้แจงกรณีคนในซอยบอกว่าทําตัวเหมือนนักเลงไหม นายธรรมศักดิ์ ส่ายหัวและบอกว่า “ผมเชื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ”
สุดท้ายถามว่า อยากพูดหรือฝากอะไรถึงผู้เสียชีวิตหรือไม่ นายธรรมศักดิ์ บอกว่า “ไม่ครับ” เมื่อถามว่ามั่นใจจะได้รับการประกันตัวในชั้นศาลหรือไม่ นายธรรมศักดิ์ นิ่งเงียบก่อนรถเคลื่อนออกจาก สน.ห้วยขวาง