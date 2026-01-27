เร่งล่าตัว! นักโทษแหกคุกเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย พบเห็นแจ้งเบาะแส

MGR Online - "ราชทัณฑ์-ตํารวจ" เร่งตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีจำชั่วคราวดอยฮาง หาแรงจูงใจ หลังได้รับการคัดเลือกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจากเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย แจ้งว่า เกิดเหตุผู้ต้องขังหลบหนีออกจากเรือนจำ นั้น
วันนี้ (27 ม.ค.) กรมราชทัณฑ์ ขอรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ม.ค.69 ช่วงเย็น นายตนุภัทร จะกา อายุ 38 ปี ฐานความผิดประมวลกฎหมายยาเสพติด เมทแอมเฟตามีน ก่อเหตุหลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย โดยเมื่อเวลา 18.00 น. ได้มีการตรวจนับยอดผู้ต้องขังเพื่อขึ้นเรือนนอน ปรากฏว่าไม่พบตัว นายตนุภัทร ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการคัดเลือกและย้ายเข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามโครงการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษหลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง”(หลักสูตร 5 เดือน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษให้ปรับตัวเข้าสู่สังคมสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งนายตนุภัทร มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการหลบหนีดังกล่าว
โดยขณะนี้กรมราชทัณฑ์ และเรือนจำกลางเชียงราย ได้ดำเนินการประสานสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งติดตามจับกุมตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เรือนจําชั่วคราวดอยฮาง สังกัดเรือนจำกลางเชียงรายหมายเลขโทรศัพท์ 080-4925695, 053-170558 หรือ โทร 191 ตลอด 24 ชั่วโมง