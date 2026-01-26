xs
ดรีมเวิลด์ใจดีเปิดสวนสนุกให้ทหาร–ตชด.เที่ยวฟรี ตลอดกุมภาพันธ์ 2569 รับวันทหารผ่านศึก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วันที่ 26 มกราคม 2569 สวนสนุกดรีมเวิลด์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อขอบคุณเหล่าทหารและตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก มอบสิทธิ์เข้าเที่ยวสวนสนุกฟรีตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เสียสละเพื่อชาติได้พักผ่อนและใช้เวลาร่วมกับครอบครัว

นางสาวรัสรินทร์ มิลินวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สวนสนุกดรีมเวิลด์ เปิดเผยว่า ดรีมเวิลด์ขอเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ร่วมแสดงความขอบคุณต่อเหล่าทหารและตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด โดยในโอกาสวันทหารผ่านศึก จึงมอบสิทธิ์พิเศษให้กำลังพลและครอบครัวได้มาพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันภายในสวนสนุก

สำหรับสิทธิพิเศษ ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนเพียงแสดงบัตรประจำตัวราชการ รับบัตรรวมเครื่องเล่นฟรี พร้อมพาครอบครัวรับส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 4 ท่าน ในอัตราท่านละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1–28 กุมภาพันธ์ 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2577-8666 หรือทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/dreamworldpark โดยสวนสนุกดรีมเวิลด์เปิดบริการวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 10.00–17.00 น. และวันเสาร์–อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00–18.00 น.









