8 โจ๋ ใช้ปืนยิงเด็กชายวัย 13 ดับริมคลองย่านบางเขน วืดประกันส่งตัวนอนเรือนจำ

8 โจ๋โหดยิง ด.ช.วัย 13 ดับริมคลองย่านบางเขน วืดประกันส่งนอนเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ส่วนอีก 5 คนส่งศาลเยาวชน
วันนี้(26 ม.ค.) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนสน.บางเขนซอย นำตัวกลุ่มชายวัยรุ่นจำนวน 8 คนอายุระหว่าง18-19 ปี ผู้ต้องหาที่ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงเด็กชาย อายุ 13 ปี เสียชีวิตขณะนั่งเล่นกับเพื่อน ขัอหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฯ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ
เหตุเกิดช่วงกลางคืนวันที่ 23 มกราคมในซ.พหลโยธิน 57 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.มายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม- 6 กุมภาพันธ์ 2569
เนื่องจากยังต้องสอบปากคำพยานอีกหลายปาก รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรผู้ต้องหารอผลการตรวจสอบอาวุธปืนของกลาง และอื่นๆ
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญไม่เกรงกลัวกฎหมายอัตราโทษสูง หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี
ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ต่อมาญาติผู้ต้องหาทั้งแปดได้ยื่นคำร้องและหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราว
ศาลพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ประกอบพนักงานสอบสวนคัเค้านการประกัน ในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็น เยาวชนอีก 5 คน นั้นพนักงานสอบสวนสน.บางเขนได้นำตัวเยาวชนทั้ง5คน ส่งศาลอาญาเยาวชนและครอบครัว สาขามีนบุรี พิจารณาไปเมื่อวันที่ 24 มกราคมแล้ว