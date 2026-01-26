"ดีเอสไอ" แจงอัยการตีกลับสำนวนฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" รอคดีหลัก กกต. เพื่อให้รัดกุม

MGR Online - "อธิบดีดีเอสไอ" เผย อัยการคดีพิเศษ ส่งสำนวนฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" กลับเพื่อให้สอบสวนเพิ่มเติม ยันทำตามขั้นตอนกฎหมาย
จากกรณีพนักงานอัยการคดีพิเศษ ได้ส่งหนังสือแจ้งกลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมในคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณี การสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดฐานอั้งยี่ฯ ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. จริง ภายหลังจากห้วงเดือน ธ.ค.68 ที่ผ่านมา คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีทั้งดีเอสไอและอัยการ สำนักงานการสอบสวน ได้ร่วมกันมีมติลงความเห็นทางคดี สั่งฟ้องแจ้งข้อกล่าวหาการกระทำความผิดทางอาญาฐานอั้งยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ต่อผู้ต้องหาจำนวน 8 ราย และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการคดีพิเศษดำเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดภายในสำนวนทั้งหมด แต่อัยการคดีพิเศษเล็งเห็นว่าจากพยานหลักฐาน ยังไม่เพียงพอครอบคลุมในการเเจ้งข้อกล่าวหาต่อ 8 ผู้ต้องหา นั้น
วันนี้ (26 ม.ค.) ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยกรณีดังกล่าว ว่า ตนได้รับรายงานว่าพนักงานอัยการได้ส่งสำนวนมาให้ดีเอสไอดำเนินการ ซึ่งประเด็นหลักๆ คือ อัยการมองว่าความผิดหลัก ทาง กกต. ยังไม่ได้พิจารณา และนอกจากนี้ พนักงานอัยการก็อยากให้สำนวนของ กกต. มารวมด้วย ซึ่งตรงนี้ดีเอสไอทำแล้ว และได้มีหนังสือแจ้ง กกต.ไปแล้วว่าเราขอรายละเอียด แต่ทาง กกต. ก็ยังไม่ส่งข้อมูลมาให้ ส่วนนี้จึงต้องนัดหมายพนักงานอัยการ สำนักงานการสอบสวน เพื่อจะได้ประชุม จึงยังไม่สามารถพูดก่อนได้ ขอให้มีการประชุมก่อน
เมื่อถามว่าคำแนะนำของพนักงานอัยการคดีพิเศษ คือให้ ดีเอสไอ ไปสอบปากคำเพิ่มเติม แต่ไม่ได้ให้ไปแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลใดเพิ่มเติมใช่หรือไม่ อธิบดีดีเอสไอ ยืนยันว่า ใช่ โดยทางอัยการไม่ได้ให้แจ้งข้อหาใครเพิ่มเติม บอกเพียงว่าความผิดหลัก ทาง กกต. ยังไม่ได้พิจารณา เพราะในประเด็นเหล่านี้เป็นทั้งเรื่องข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง เราจึงต้องร่วมประชุมกับอัยการ สำนักงานการสอบสวนให้เรียบร้อยก่อน
เมื่อถามว่าทางดีเอสไอมีกรอบเวลาอย่างไรหรือไม่ ในการสอบปากคำเพิ่มเติม ภายหลังอัยการคดีพิเศษได้ตีกลับสำนวนคืนมานั้น อธิบดีดีเอสไอ แจงว่า ขอร่วมประชุมกับอัยการก่อน โดยจะประชุมให้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่าจะใช้เวลานานหรือไม่ เพราะ สว.67 ก็ดำรงตำแหน่งมาระยะหนึ่งแล้วนั้น อธิบดีดีเอสไอ ปิดท้ายว่า ในการสอบสวนก็ต้องสอบสวนรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม ก็เพื่อความยุติธรรม จะช้าหรือเร็วก็ต้องดูเหตุและผลในแต่ละเรื่อง