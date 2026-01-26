ออกหมายจับ "สจ.เนย์ กาฬสินธุ์" พร้อมเมีย เอี่ยวเว็บพนัน ล่าสุดเผ่นนอกแล้วทั้งคู่

MGR Online - รมว.ยุติธรรม เผยคดีผู้สมัคร สส. พัวพันสแกมเมอร์–เว็บพนัน ออกออกหมายจับแล้ว 2 ราย ล่าสุด "สจ. เนย์ กาฬสินธุ์" หนีออกนอกประเทศ พร้อมเมีย
วันนี้ (26 ม.ค.) ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเครือข่ายนักการเมือง พรรคการเมือง กว่า 10 รายชื่อ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์ ว่า ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการออกหมายจับไปแล้ว 2 ราย ทราบว่ามีหลบหนีไปต่างประเทศแล้ว ทราบชื่อ คือ “สจ.เนย์” นายปฐนัญ จันดอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และภรรยา ซึ่งหลบหนีไปตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.69 ที่ผ่านมา ส่วน สจ.อีก 1 ราย ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ เพราะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน แต่ทราบว่าหนีไปตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.69
"อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้ เนื่องจากคดียังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นระดับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเว็บพนัน" พล.ต.ท.รุทธพล กล่าว