ล่าตัว "แทนไท" ค้นรังเครือข่ายเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์-เว็บพนัน มูลค่าพันล้านบาท

MGR Online - "ดีเอสไอ" ปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์-เว็บพนัน เชื่อมโยงฟอกเงิน เงินสะพัด 1,000 ล้านบาท เร่งตามตัว "แทนไท"
วันนี้ (26 ม.ค.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พล.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ , พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีดีเอสไอ , ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายเกี่ยวข้องการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์ผิดกฎหมาย รวม 8 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลำปาง ตาก พิษณุโลก สมุทรปราการ และชลบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 4 ราย และยังอยู่ระหว่างติดตามจับกุมอีก 3 ราย ในความผิดฐาน "สมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน" พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวนมาก และได้มีการอายัดสถานที่บางแห่งไว้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
ร.ต.อ.เขมชาติ เผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2563 ดีเอสไอทำการสืบสวนคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิด ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ของ www. movie2free .com ซึ่งมีผู้เข้าชมเฉลี่ยกว่า 25,104,390 คน/เดือน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ประมาณ 4,518,790,200 บาท/เดือน โดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานในคดีฟอกเงิน คดีดังกล่าวมีผู้ต้องหาจำนวน 2 ราย มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและบริหารเว็บไซต์ในเครือทั้งหมด และดูแลบริหารจัดการเส้นทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นอัยการ
ร.ต.อ.เขมชาติ เผยอีกว่า ต่อมา ในปี พ.ศ. 2567 อธิบดีดีเอสไอ ได้มีคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ ในความผิดฐาน "ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน" ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จากการสืบสวนสอบสวนพบพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิด จำนวน 7 ราย และศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2569
"จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นอย่างเป็นระบบ มีลักษณะเป็นขบวนการตั้งแต่ การบริหารจัดทำเว็บไซต์ในเครือทั้งหมด ผู้บริหารจัดการเส้นทางการเงิน ผู้ดูแลระบบและด้านเทคนิค (แอดมิน) การประสานงานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ประชาชนเข้าชมเว็บไซต์ การเชื่อมโยงโฆษณาเว็บไซต์การพนันออนไลน์เข้ากับเว็บไซต์ภาพยนตร์ดังกล่าว ก่อนจะนำรายได้ที่ได้จากการกระทำความผิดไปจัดหาบัญชีธนาคารและบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโตเคอร์เรนซี) ในการรับและโอนเงิน ที่มีลักษณะการฟอกเงิน และผู้ถือครองทรัพย์สินแทนในลักษณะบัญชีนอมินี"
ร.ต.อ.เขมชาติ เผยต่อว่า สำหรับพยานหลักฐานชี้ว่า นายแทนไท ณรงค์กูล มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มของเครือข่ายเว็บการพนันในการจัดทำเว็บไซต์พนันออนไลน์และการลงโฆษณา โดยมีการติดต่อซื้อขายไฟล์ภาพยนตร์และรับเงินค่าโฆษณาผ่านบัญชีม้าและติดต่อพูดคุยผ่านๆ แอปพลิเคชั่นไลน์ ทั้งนี้ ระหว่างการปฏิบัติการตรวจค้น นายแทนไท ไม่ปรากฏตัว และยังไม่ประสานเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 4 คน พร้อมตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีจำนวนมาก ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 3 คน รวมถึงนายแทนไท อยู่ระหว่างติดตามตัว
อย่างไรก็ตาม ดีเอสไอจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และจะประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อย่างใกล้ชิด รวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณาดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่าส่วนคดีพิเศษที่ 6/2566 เกี่ยวกับแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ คณะพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง มี 4 ราย ประกอบด้วย นิติบุคคล 2 ราย ได้แก่ 1. บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2. บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ขณะที่บุคคลอีก 2 ราย คือ 1. นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กองสลากพลัส และ 2. นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ความผิด 2 ข้อกล่าวหา “ฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงิน” ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ ต่อมา อัยการคดีพิเศษสั่งไม่ฟ้อง นายแทนไท ส่งสำนวนกลับมาให้อธิบดีดีเอสไอ มีความเห็นแย้งหรือไม่ โดย อธิบดีดีเอสไอ สรุปมีความเห็นไม่แย้ง ส่งคืนอัยการแล้ว