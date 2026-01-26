ผบ.กองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด–แปซิฟิก เข้าเยี่ยมคำนับปลัดกระทรวงกลาโหมไทย สานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค

ที่กระทรวงกลาโหม พล.ร.อ. Samuel Paparo (แชมมูแอล พาพาโร่) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด–แปซิฟิก (USINDOPACOM) พร้อมคณะเข้า พบ พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความมั่นคงในภูมิภาค และกระชับความสัมพันธ์อันดีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ
การเยือนในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานกว่า ๑๙๓ ปี โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการทหารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในหลายมิติ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนและการประชุมในทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพกำลังพลผ่านการฝึกและการศึกษาในสหรัฐอเมริกา การฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold การจัดหายุทโธปกรณ์และการส่งกำลังบำรุง ตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบพหุภาคี
นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนประเทศไทยในการใช้กลไกอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทย–ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างสันติ
การเข้าเยี่ยมคำนับและการหารือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นด้านความมั่นคงที่มีความสนใจร่วมกัน และยกระดับความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสนับสนุนเสถียรภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโด–แปซิฟิกในระยะยาวต่อไป