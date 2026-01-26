รวบคาคอนโดกลางกรุง หนุ่มอิหร่านหลอกตีสนิทนักท่องเที่ยว อาศัยทีเผลอลงมือฉกทรัพย์

ตม.1 บุกจับชาวอิหร่านคาคอนโดกลางกรุงเทพฯ หลังก่อเหตุทำทีตีสนิทนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก่อนอาศัยจังหวะทีเผลอให้ผู้ร่วมก่อเหตุลงมือลักทรัพย์
วันนี้ (26 ม.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.ตม.1 ว่าที่ พ.ต.อ.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 สั่งการให้ เจ้าหน้าที่กก.สืบสวน บก.ตม.1 พร้อมกำลังหน้าที่ชุดสืบสวน บก.ตม.1 นำหมายจับศาลอาญาเข้าจับกุม นายกัสซัน (นามสมมุติ) สัญชาติอิหร่าน ในฐานความผิด ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปในที่สาธารณะสถานีรถไฟ
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีผู้เสียหายชาวจีนเข้าแจ้งความร้องทุกข์ ที่ สน.ห้วยขวาง ว่า ขณะที่ตนเอง กำลังรอขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานี mrt พระราม 9 ได้ถูกชายลักษณะคล้ายชาวตะวันออกกลาง เข้ามาชักชวนพูดคุยว่าอยากไปเที่ยวประเทศจีน และได้ขอดูธนบัตรเงินหยวนเนื่องจากไม่เคยเห็น ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงหยิบกระเป๋าเงินออกมาและดึงธนบัตรเงินหยวนออกมาให้ผู้ก่อเหตุดู ขณะนั้นผู้ก่อเหตุทำทีพูดคุยเบี่ยงเบนความสนใจ จากนั้นผู้เสียหายรู้สึกว่ามีคนเดินผ่านมาด้านหลังใกล้ๆ เมื่อผู้ก่อเหตุส่งธนบัตรเงินหยวนคืนให้และเดินจากไป ผู้เสียหายพบว่ากระเป๋าเงินของตนเองได้หายไปแล้ว ภายในมีเงินสดสกุลบาทและสกุลหยวนรวมเป็นเงินไทยประมาณสามหมื่นบาท ผู้เสียหายจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความที่ สน.ห้วยขวาง เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ทำการสืบสวนและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบพยานหลักฐานว่า ผู้ก่อเหตุได้ทำทีพูดคุยหลอกล่อ ขอดูธนบัตรเงินสกุลหยวนจากผู้เสียหาย และพูดคุยเบี่ยงเบนความสนใจ จากนั้นได้มีชายลักษณะคล้ายชาวตะวันออกกลางอีก 1 คน เดินผ่านมาใกล้ๆ และใช้มือล้วงหยิบกระเป๋าเงินของผู้เสียหายจากนั้นจึงหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจนสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้ในที่สุด
ต่อมาเจ้าหน้าที่ กก.สืบสวน บก.ตม.1 ได้ทำการสืบสวนจนพบสถานที่กบดานของผู้ต้องหารายนี้ ก่อนนำกำลังเข้าจับกุมตัวบริเวณคอนโดที่พักกลางกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางของนายกัสซันพบว่า การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลงแล้ว เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตั้งแต่สองคนขึ้นไปในที่สาธารณะสถานีรถไฟและ เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง ดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ จากการสืบสวนพบว่า มีการก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำลังดำเนินการขยายผลถึงผู้ร่วมก่อเหตุต่อไป