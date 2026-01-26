จนมุมวงพนัน! รวบอดีตมือปืนนักการเมืองภาคใต้ หนีคดีใช้มีดเชือดหมูแทงหลังเพื่อนดับสยอง

ตำรวจกองปราบรวบอดีตมือปืนนักการเมืองภาคใต้ หนีคดีใช้มีดเชือดหมูแทงหลังเพื่อนดับอนาถ สุดท้ายจนมุมในวงพนัน ที่ จ.เลย
วันนี้ ( 26 ม.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ สั่งการ ผบก.ป. พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ต.ปฏิภาณ สุขฐิน สว.กก.6 บก.ป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาด้วง จ.เลยจับกุม นายดุรงค์ฯ หรือกูล อายุ 58 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนาทวี ที่ 409/2563 ลงวันที่ 8 พ.ย.63 ข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” ได้ริมถนนสาธารณะ หน้าศาลจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย
สืบเนื่องจากเมื่อเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2563 ผู้ต้องหาได้ใช้มีดเชือดหมูแทงหลัง นายวงศ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง ขณะนั่งคร่อมรถจักรยานอยู่บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลาชนวนเหตุเกิดจากนายดุรงค์ ชวนดื่มเบียร์ในบ้าน แต่ นายวงศ์ ปฏิเสธพร้อมบอกว่า "กินหน้าบ้านดีกว่า เดี๋ยวจะพูดขัดคอกันอีก" หลังถูกแทงนายวงศ์ พยายามขี่รถหนีไปได้ 600 เมตรก่อนจะล้มลงและเสียชีวิต ส่วนผู้ก่อเหตุได้หลบหนีออกจากพื้นที่
ต่อมาเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายศาลออกหมายจับไว้ จากการตรวจสอบว่าผู้ต้องหารายนี้ยังเคยถูกดำเนินคดีครอบครองอาวุธปืนและเคยเป็นมือปืนให้อดีตนักการเมืองคนหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้กระทั่งถูกตั้งรางวัลนำจับในประกาศสืบจับฯ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำดับที่ 225 มีรางวัลนำจับมูลค่า 100,000 บาท และเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ป. กำลังสืบสวนติดตามตัวอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นเมื่อเดือน ม.ค.2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาด้วง จ.เลย ได้เข้าจับกุมวงพนันไฮโลในพื้นที่ และควบคุมตัวผู้ต้องหารวม 9 ราย หนึ่งในนั้นคือชายวัยกลางคนซึ่งไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน และได้โกหกเจ้าหน้าที่ด้วยการแจ้งชื่อปลอมว่า นายอาคม ดิลก ณ ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเกิดความสงสัยเนื่องจากตรวจสอบในระบบแล้วไม่พบข้อมูล จึงประสานมายัง กก. 6 บก.ป. เพื่อใช้ระบบฐานข้อมูล Big Data ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ภายหลังเจ้าหน้าที่สืบค้นพบว่าชายคนดังกล่าวแท้จริงคือ นายดุรงค์ ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าผู้อื่นรายสำคัญที่กำลังหลบหนี จึงได้จับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง โดยหลังก่อเหตุได้ตระเวนหลบหนีไปตามจังหวัดต่าง ๆ และพยายามปกปิดตัวตนด้วยการใช้ชื่อปลอมมาโดยตลอด จนกระทั่งมาถูกจับกุมได้ขณะร่วมเล่นการพนัน จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สะท้อน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป