ปอท.ส่งเงิน 46 ล้านยึดจากเครือข่าย Huione Pay คืนเหยื่อ เปิดยื่นขอเยียวยาภายใน 90 วัน

ตำรวจ ปอท.ส่งมอบเงิน 46 ล้านที่ยึดจากเครือข่าย Huione Pay ให้ ปปง. คืนเหยื่อสแกมเมอร์ข้ามชาติ เปิดให้ยื่นขอเยียวยา ภายใน 90 วัน
วันนี้ ( 26 ม.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.อ.พันธุ์ล้าน ปฐมพรวิวัฒ์ ผกก.กลุ่มงานสนับสนุน บก.ปอท. พ.ต.อ.นิธิ ตรีสุวรรณ รรท. ผกก.2 บก.ปอท. พ.ต.ท.ธนนชัยย์ ศรีบุญจันทร์ สว.กก.2บก.ปอท. ร.ต.อ.บุญชัย ถิรภัทรไพบูลย์ นว.(สบ1) ผบก.ปอท.ปฏิบัติราชการ กก.2 บก.ปอท. ร่วมกับ นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รอง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนายจักรพงศ์ ไล่ซะพิษ ผอ. ส่วนปฏิบัติการคดี 2 และ นางสาวทัตพิชา ชัยทัต ผอ.กองคดี 4 ร่วมแถลงข่าวส่งมอบเงินจำนวน 46 ล้านบาทจากเครือข่าย Huione Pay
พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ กล่าวว่าสืบเนื่องจากตำรวจ บก.ปอท. ได้เปิดปฏิบัติการ SKYFALLทลายขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ หลอกลงทุนผ่านแอปฯ และฟอกเงินผ่าน Huione Pay ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2568 โดยในวันนี้ตำรวจร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ได้เตรียมที่จะนำเงินจำนวนดังกล่าวเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหาย หลังจากพบเครือข่ายบัญชีม้านิติบุคคล 2 บริษัท โดยมีนักบัญชีหญิงรับจ้างจดทะเบียนบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารให้ชาวจีน แลกค่าจ้าง ก่อนส่งข้อมูลบัญชีและซิมรับ OTP ให้กลุ่มขบวนการ เจ้าหน้าที่จึงขอศาลออกหมายจับ และสามารถจับกุมนักบัญชีหญิงได้ย่านห้วยขวาง และจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะเดินทางกลับเข้าประเทศ ต่อมา ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดี รวม 31 รายการ มูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท พร้อมเปิดให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอรับเงินคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย
นางสาวทัตพิชา เปิดเผยว่า ขั้นตอนการเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหาย จะเปิดให้ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องเพื่อขอคุ้มครองสิทธิ์เพื่อที่จะได้รับการเยียวยา ภายใน 90 วัน หรือ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2569 สำหรับผู้เสียหายที่ต้องสงสัยว่าถูกกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้หลอกลวงสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะมีข้อมูลบัญชีรับโอนเงินของผู้กระทำความผิดที่ ปปง.ได้ยึดอายัดไว้ โดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ ได้ที่ ปปง. 3 ช่องทาง คือยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงาน ปปง. ยื่นผ่านทางไปรษณีย์ไทย และเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.