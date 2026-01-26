อดีตเทศกิจเดือดจ่อยิงวิน จยย.ดับ ก่อนมอบตัวสารภาพปัญหาแค้นสะสมมานาน

อดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจบุกยิงชายขับวิน จยย.รับจ้างเสียชีวิต ย่านห้วยขวาง หลังมีปากเสียงรุนแรง ล่าสุดเข้ามอบตัวสารภาพมีปัญหาแค้นกดดันสะสมมานาน
วันนี้ (26 ม.ค.) พ.ต.ท.ปภิญวิช เสนาแปลง สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณหน้าแมนชั่นแห่งหนึ่งในซอยรัชดาภิเษก 10 แยก 11-2 แขวงและเขตห้วยขวาง กทม. จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมฝ่ายสืบสวน แพทย์นิติเวช รพ.รามาธิบดี และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุ พบศพนายขวัญทูล หรือ ทูน อายุ 62 ปี ชาว จ.สกลนคร นั่งหงายหลังเสียชีวิต อยู่บนโต๊ะวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. เข้าหน้าผาก 1 นัด และขาซ้าย 1 นัด พบปลอกกระสุนขนาดเดียวกัน 2 ปลอก ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ก่อเหตุคือ นายธรรมศักดิ์ หรือ จุ๊ อายุ 63 ปี อดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตราชเทวี ซึ่งพักอาศัยอยู่ในซอยเดียวกัน และมีปัญหากับผู้เสียชีวิตมานานกว่า 2 ปี ก่อนเกิดเหตุ นายธรรมศักดิ์ ขี่รถออกจากบ้านแล้วพบผู้เสียชีวิต จนเกิดปากเสียงรุนแรง ก่อนจะกลับเข้าบ้านไปหยิบปืนและย้อนกลับมายังวินอีกครั้ง เมื่อผู้เสียชีวิตเห็นว่าคู่กรณีถือปืนมา กลับแอ่นอกท้าทายให้ยิง นายธรรมศักดิ์จึงจ่อยิงที่ขาและศีรษะจนเสียชีวิตทันที
หลังก่อเหตุนายธรรมศักดิ์ขี่รถกลับบ้าน ก่อนนั่งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไปหาภรรยาที่ทำงานอยู่สำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อปรึกษาเรื่องทนายความ ต่อมา ลูกชายได้โทรศัพท์เกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว นายธรรมศักดิ์จึงนั่งรถแท็กซี่มาที่ สน.ห้วยขวาง โดยคนขับแท็กซี่ให้การว่า ระหว่างทางผู้ก่อเหตุดูปกติ แต่พูดทางโทรศัพท์ว่าตนเองยิงคนเสียชีวิต เพราะบันดาลโทสะ ทำให้ตนตกใจอย่างมาก
จากการสอบสวน นายธรรมศักดิ์รับสารภาพว่า มีความกดดันสะสมมานาน เนื่องจากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ผู้เสียชีวิตมักเดินขวางถนนในซอยแคบเพื่อกลั่นแกล้ง นอกจากนี้ พยานในพื้นที่ยังระบุว่า ทั้งคู่เคยท้าดวลปืนกันมาแล้วเมื่อ 2 เดือนก่อน
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น ตำรวจตรวจยึดอาวุธปืนบาเรตต้า ขนาด 9 มม. ที่ใช้ก่อเหตุไว้เป็นของกลาง และแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป