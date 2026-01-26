กองทัพภาคที่ 2 โดยนบ.ยส.24 ส่วนที่กำลัง ตำรวจ-ทหาร สกัดยานรกสองจุด รวบยาบ้า 1.2 ล้านเม็ด เฮโรอีน 148 กก. ทิ้งริมตลิ่งแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2569 กองทัพภาคที่ 2 โดย พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ในฐานะหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด(นบ.ยส.24) ได้มอบนโยบายให้ปราบยาเสพติดเชิงรุก สกัดขบวนการลำเลียงยานรกในพื้นที่ภาคอีสานต่อเนื่อง
โดยเมื่อวันที่ 24–25 ม.ค.69 นบ.ยส.24 ได้บูรณาการกำลังตำรวจและทหาร เข้าสกัดรถต้องสงสัยบนถนนสาย 2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น ก่อนจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 4 กระสอบ รวมราว 1.2 ล้านเม็ด ซุกซ่อนในรถยนต์เชฟโรเลต อาวีโอ หลังขยายผลพบใช้เส้นทางจากชายแดนภาคอีสานตอนบน มุ่งสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ขณะนี้นำตัวผู้ต้องหาส่ง บช.ปส. ดำเนินคดีและสอบสวนต่อไป
อีกด้านหนึ่ง เช้ามืดวันที่ 26 ม.ค.69 นบ.ยส.24 และหน่วยงานปรับความเร็วเสพติดจังหวัดนครพนม ร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และ ตชด.236 เข้าตรวจยึดเฮโรอีนล็อตใหญ่บริเวณริมแม่น้ำโขง บ้านเมืองเก่า ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม หลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพบกระสอบต้องสงสัย 4 ใบ ตรวจสอบพบเฮโรอีนอัดแท่งประมาณ 400 แท่ง น้ำหนักรวม 148 กิโลกรัม เบื้องต้นยังไม่พบตัวผู้กระทำผิด นำของกลางส่ง สภ.เมืองนครพนม เพื่อขยายผลต่อไป สะท้อนการคุมเข้มแนวชายแดนและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการตัดวงจรยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง