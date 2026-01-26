"โอ๊ค-เอม" เยี่ยม "ทักษิณ" สุขภาพโอเค ปัดตอบพักโทษ-หาเสียงเลือกตั้ง

MGR Online - "โอ๊ค-เอม" ตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม "ทักษิณ ชินวัตร" เผยสุขภาพยังดี ปฏิเสธตอบเรื่องพักโทษ หาเสียงเลือกตั้งใหญ่ เสื้อแดงแห่ให้กำลังใจ
วันนี้ (26 ม.ค.) เวลา 10.30 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร หรือ "เอม" , นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หรือ "พงศ์" สามีของ น.ส.พินทองทา และ น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" ภรรยาของนายพานทองแท้ เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 35 ภายหลังถูกคุมขังในเรือนจำฯ ตั้งแต่ 9 ก.ย.2568 โดยมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ เข้าเยี่ยมด้วย
ต่อมา เวลา 11.15 น. ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าเยี่ยม สมาชิกครอบครัว "ชินวัตร" เดินออกมาจากเรือนจำ พร้อมทักทายและถ่ายภาพร่วมกับมวลชนคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจ โดยหนึ่งในผู้มาให้กำลังใจระบุว่าเดินทางไกลมาจากมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อตั้งใจมาเยี่ยมนายทักษิณโดยเฉพาะ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม น.ส.พินทองทา ว่าคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้าง และกล่าวสั้นๆ ว่า คุณพ่อสบายดี
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงการเลือกตั้ง และข่าวการพักโทษของนายทักษิษส่งผลต่อกำลังใจคนในพรรคอย่างไร น.ส.พินทองทา ไม่ได้ตอบคำถาม และกลับขึ้นรถไปพร้อมกับสามีเพื่อเดินทางกลับทันที
ด้าน นายณัฐพงศ์ เปิดเผยถึงอาการล่าสุดของนายทักษิณ ว่า สุขภาพร่างกายดี และโอเคดี ส่วนประเด็นคำถามที่ว่านายทักษิณมีการฝากฝังอะไรถึงพรรคการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. หรือไม่นั้น ไม่มีอะไรพิเศษ โดยเน้นย้ำเพียงเรื่องสุขภาพที่ยังคงแข็งแรงดี