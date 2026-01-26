รปภ.สนามม้ายอมรับทำร้ายไรเดอร์สาวสลบ ตร.แจ้งข้อหา ก่อนคุมตัวส่งฟ้องศาล

รปภ.สนามม้าปทุมวัน ยอมรับทำร้ายไรเดอร์สาวหมดสติ หลังมีปากเสียงกันรุนแรง ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นบาดเจ็บ ก่อนคุมตัวส่งฟ้องศาล
จากกรณี รปภ.สนามม้า 2 คน ทำร้ายร่างกายไรเดอร์หญิงจนหมดสติ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำที่ สน.ปทุมวัน จากนั้นได้เกิดเหตุชุลมุนหน้าโรงพัก หลังกลุ่มไรเดอร์จำนวนมากรวมตัวติดตามความคืบหน้า และกรูเข้าล้อมรถและเกิดเหตุรุมประชาทัณฑ์ รปภ. เล็กน้อย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (26 ม.ค.) ที่ สน.ปทุมวัน พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน คุมตัว 1 ในรปภ. ผู้ก่อเหตุ อายุ 54 ปี มาสอบปากคำเพิ่มเติม ให้การยอมรับว่า เป็นผู้เริ่มลงมือทำร้ายร่างกายไรเดอร์สาวก่อนจริง โดยเริ่มจากก่อนหน้านี้ไรเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาส่งอาหารในสนามม้า ซึ่งตามปกติสนามม้ามีระเบียบขั้นตอนคือให้ไรเดอร์จอดรถและเดินมาส่งอาหาร ซึ่ง รปภ. คอยบอกตลอด แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าไรเดอร์ทั้ง 2 คนไม่ฟังที่ รปภ. แจ้ง ดันขี่รถมาจอดบริเวณจุดที่ให้ส่งอาหาร รปภ. ก็เลยไล่ให้ไปจอดรถก่อนแล้วค่อยมาส่งอาหาร ฝั่งไรเดอร์สาวจึงลงมาจากรถ แล้วให้ฝ่ายชายขี่รถจักรยานยนต์ไปจอด
โดย รปภ. ยอมรับว่าได้ตำหนิฝั่งไรเดอร์สาวเลยมีปากเสียง แต่อ้างว่าไรเดอร์สาวพูดจารุนแรงหยาบคายใส่ รปภ. เลยโมโหคว้าหมวกกันน็อกฟาดและเกิดเหตุชุลมุนกัน ส่วนตัวจำไม่ได้ว่าเตะเสยคางไรเดอร์สาวด้วยไหม แต่เหตุชุลมุนจึงอาจจะเกิดขึ้นได้ ซฃอีกทั้งยอมรับว่า หากย้อนเวลากลับไป จะคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้ จะไม่ทำร้ายจนเกิดเหตุบานปลายเช่นนี้ เบื้องต้นพบว่า รปภ. รายนี้ได้รับบาดเจ็บห้อเลือดที่นิ้วโป้งเท้าซ้ายและขาขวาช้ำกะเผลก
สำหรับ รปภ. อีกราย เบื้องต้นอ้างว่าแค่เข้าไปช่วยห้าม แต่ไม่มีเจตนาจะทำร้ายไรเดอร์แต่อย่างใด ซึ่ง รปภ. รายนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่า พนักงานสอบสวนบังคับไรเดอร์ผู้เสียหายมาสอบปากคำนั้น กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะไรเดอร์มาแจ้งความและสอบปากคำหลังตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเสร็จ ไม่ใช่เป็นการเรียกบังคับมาสอบปากคำตามที่กล่าวหาแต่อย่างใด
ด้าน พ.ต.อ รังสรรค์ สอนสิงห์ รรก.ผกก.สน.ปทุมวัน กล่าวว่า ทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา รปภ. คนเดียว คือนายพรศักดิ์ อายุ 54 ปี ในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ โดยจะตัวนำตัวส่งฟ้องต่อศาลแขวงปทุมวันในบ่ายของวันนี้ ส่วน รปภ. อีกราย ด้วยไม่มีเจตนาทำร้ายและผู้เสียหายไม่ติดใจ จึงไม่ดำเนินคดี ส่วนเหตุชุลมุนเมื่อคืน ไม่มีกลุ่มไรเดอร์ทำผิดกฎหมายที่ สน. ทั้งการทำร้ายบุคคลและทำลายของราชการ แค่มาติดตามคดี จึงไม่มีความผิด
ส่วนบรรยากาศที่ สน.ปทุมวัน เช้าวันนี้ ไม่พบการรวมตัวกันของกลุ่มไรเดอร์แบบเมื่อคืนนี้แต่อย่างใด ขณะเดียวกันไม่พบว่าทรัพย์สินของสถานีตำรวจได้รับความเสียหายจากเหตุชุลมุนเมื่อคืนนี้แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ตำรวจ สน.ปทุมวัน ควบคุมตัวนายพรศักดิ์ อายุ 54 ปี รปภ.สนามม้าปทุมวัน ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายไรเดอร์เมื่อวานนี้ ส่งฟ้องที่ศาลแขวงปทุมวัน โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ตอบคำถามใดๆ เมื่อถามว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหม ผู้ต้องหาเพียงแค่พยักหน้ารับ