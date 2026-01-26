ศาลอนุมัติหมายจับ "แทนไท" นักธุรกิจดัง ละเมิดลิขสิทธิ์-ฟอกเงินเว็บหนังออนไลน์ เสียหาย 4.5 พันล้าน

ศาลอาญาออกหมายจับ “แทนไท” นักธุรกิจดังคดีละเมิดลิขสิทธิ์-ฟอกเงินเว็บหนังออนไลน์ต่างประเทศ ความเสียหาย 4.5 พันล้าน
มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในข้อหาว่ากระทำความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนดีเอสไอ
โดยเหตุว่า 1.ผู้ต้องหาได้หรือน่าจะได้กระทำความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี
2.ได้หรือน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่า
2.1 จะหลบหนีและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
โดยให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอจับกุมนำตัวผู้ต้องหาไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายในอายุความ 15 ปี
สำหรับคดีนี้มีการกล่าวหา นายนุวัฒน์ ยงยุทธ กับพวกรวม 7 คน ในฐานความผิดสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน จากการร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันมี ลักษณะเป็นการค้า อันเป็นความผิดมูลฐาน
โดยระบุพฤติการณ์สรุปว่า คดีนี้มี นายอธิวัฒน์ พุทธะโรจน์ธรรม ผู้กล่าวหาผู้รับมอบอำนาจจากนายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจเต็มจากเจ้าของงานสิขสิทธิ์ในภาพยนต์และโสตทัศน์วัสดุจากต่างประเทศ ได้เข้าร้องทุกข์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนต์ต่างประเทศ ซึ่งพบว่าเว็บไซต์ moviebfree.com เป็นเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จากการ
สืบสวนสอบสวนทราบว่านายนุวัฒน์ ยงยุทธ ได้ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์การพนันออนไลน์แล้วนำมาลงโฆษณาใน moviebfree .com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีภาพยนตร์ละเมิดสิทสิทธิ์ ต่อมาได้พัฒนาเป็นคลิปวีดีโอโฆษณาการพนันออนไลน์
นอกจากนี้ยังมีพยานซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ อ้างว่าได้ซื้อไฟล์ภาพยนต์จากเว็บไซต์ moviebfree.com โดยในการซื้อนั้นได้มีการสนทนาผ่านโปรแกรมไลน์กับบุคคลที่ชื่อว่า tantaiz1688 ซึ่งเคยติดต่อลงโฆษณาเว็บไซต์ โดยมีการโอนเงินมาชำระค่าโฆษณา
พยานหลักฐานจึงน่าเชื่อว่าได้ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 (13 ) มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 60
โดยมีเงินที่เกิดจากมูลค่าความเสียหายจากความผิดดังกล่าว จำนวน 4,518,790,200 บาท