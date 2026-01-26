ตร.ยังไม่ออกหมายเรียก “ทนายแก้ว” ปมสาว 18 คู่กรณีแจ้งความ

ผกก.สน.วังทองหลางเผย ยังไม่มีการออกหมายเรียก “ทนายแก้ว” อยู่ในขั้นตอนพิจารณา กรณีสาว 18 ปี คู่กรณีแจ้งความเอาผิด
วันนี้ (26 ม.ค.) พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสาวอายุ 18 ปี แจ้งความเอาผิด ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือ ทนายแก้ว ว่า ล่าสุดผู้เสียหายได้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลสอบปากคำ พร้อมกับมารดาแล้ว ซึ่งก็ได้สอบปากคำทั้งคู่เรียบร้อย โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนคุ้มครองสิทธิ หลังผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยาน
พ.ต.อ.เจษฎา เปิเเผยอีกว่า โดยหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะต้องรวบหลักฐานและพยานที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด ตลอดจนสอบพยานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายเรียกทนายแก้ว เพราะอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่
ขณะที่ ดร.มนต์ชัย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวผ่านทางโทรศัพท์ด้วยเสียงเหนื่อยล้าว่า “ขอให้ผมได้พักก่อนนะ อย่าพึ่งถึงขนาดนั้นกันเลย ขอเคลียงานก่อน วันนี้วันจันทร์ด้วย” ก่อนจะวางสายไป