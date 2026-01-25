สาว 18 คู่กรณีทนายแก้ว ขอคุ้มครองพยาน อ้างถูกเฟกนิสว์โจมตี-สื่อคุกคามหนัก หวั่นไม่ปลอดภัย

ทนายความสาว 18 คู่กรณีทนายแก้ว เผยผบช.น.สั่งจัดพนักงานสอบสวนหญิงสอบปากคำ พร้อมยื่นคำร้องขอคุ้มครองพยาน หลังถูกนำเสนอข่าวปลอม ถูกคุกคามจากการติดต่อของสื่อ จนรู้สึกไม่ปลอดภัย เหมือนถูกกระทำซ้ำ เตือนชัด ย้ำหากฝ่าฝืนถือเป็นการคุกคามพยานในคดีอาญา
วันนี้ (25 ม.ค.) นายอรรณพ บุญสว่าง ทนายความสาวคู่กรณี "ทนายแก้ว" มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ใจความว่า ในขณะนี้ ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประสานผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางจัดหาพนักงานสอบสวนหญิง สอบปากคำผู้เสียหายแล้ว
เนื่องจากมีการนำเสนอข่าวปลอม และมีสื่อมวลชนติดต่อผู้เสียหายเพื่อขอสัมภาษณ์ซึ่งผู้เสียหายไม่ยินยอม รบกวน รู้สึกถูกประจานในที่สาธารณะ เหมือนถูกกระทำความผิดซ้ำ จนยากลำบากในการใช้ชีวิต เสียหาย และไม่ปลอดภัย
ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ เนื่องจากถูกคุกคาม โดยอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา๖ และมาตรา๘(๓) เพื่อขอให้คุ้มครองผู้เสียหาย ปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยานได้ อีกทั้งเป็นการคุ้มครองพิเศษเพราะเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ
และร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด
๑. ฐานคุกคามทางเพศต่อผู้อื่น จากการติดต่อสื่อสาร ติดตามรังควาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ รวมถึงกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นำเสนอข่าวสาร ภาพถ่าย ตามมาตรา ๒๘๔/๑
๒. ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา๑๔เกี่ยวกับเฟคนิวส์
๓. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๑
๔. หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
จึงขอความร่วมมือ สื่อมวลชนทุกท่าน งดการติดต่อ ติดตาม ใช้ความระมัดระวังการเสนอข่าวสาร ภาพถ่าย ข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานในคดีอาญา และของดการสัมภาษณ์ การถ่ายภาพ ทุกสถานที่ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
การฝ่าฝืนใดๆ จะถือว่าเป็นการคุกคามพยานในคดีอาญา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทนายเป้ง อรรณพ บุญสว่าง
25 มกราคม 2569 เวลา 20:39 น.