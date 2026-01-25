ไรเดอร์เดือด! รวมตัวปิดล้อม สน.ปทุมวัน หลังไรเดอร์สาวถูก 2 รปภ.สนามม้าทำร้ายจนสลบ

ไรเดอร์เดือด รวมตัวปิดล้อม สน.ปทุมวัน ไม่พอใจปม 2 รปภ.สนามม้า ทำร้ายร่างกายไรเดอร์สาวจนสลบ ล่าสุดตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ก่อเหตุ พร้อมควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย
วันนี้ (25 ม.ค.) เมื่อเวลา 19.00 น. ที่สน.ปทุมวัน ได้มีกลุ่มไรเดอร์หลายสิบคนรวมตัวกัน หลังเวลาประมาณ 15.00 น.ที่ผ่านมา เกิดเหตุไรเดอร์หญิงรายหนึ่งพร้อมแฟน ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของราชกรีฑาสโมสร (สนามม้าปทุมวัน) ทำร้ายร่างกาย หลังเกิดปากเสียงจากกรณีขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปส่งอาหารภายในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้ไรเดอร์หญิงได้รับบาดเจ็บจนหมดสติ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัว รปภ. ผู้ก่อเหตุทั้ง 2 ราย มาสอบปากคำ แต่ระหว่างนั้นได้เกิดความวุ่นวายและชุลมุนขึ้น เมื่อกลุ่มไรเดอร์จำนวนหนึ่งที่มารวมตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าว ไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนเข้ารุมทำร้าย รปภ.รายดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และทำความเข้าใจกับกลุ่มไรเดอร์เพื่อป้องกันเหตุบานปลาย
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำทั้งสองฝ่าย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป