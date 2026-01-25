จับยกแก๊งสาวนกต่อ แชทลวงชาย ขี่จยย.มาหา ก่อนให้เพื่อนชักปืนจี้ ยึดจยย.อ้างสางแค้นถูกหลอกเข้าโรงแรม

รวบแก๊งวัยรุ่นใช้สาวนกต่อ แชทหลอกหนุ่มขี่จยย.กว่าหกสิบกิโลเมตร ให้มาหาที่บานพักย่านบางสีเมือง ก่อนให้รุ่นพี่เอาปืนจี้ ยึดรถจจย.ทรัพย์สิน อ้างแค้นถูกผู้เสียลวงเข้าโรงแรมหวังข่มขืน
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 24 ม.ค. 69 ที่สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผกก. สภ.บางศรีเมือง พร้อมด้วย พ.ต.ท.เอกพล ดีผลิผล รอง ผกก.สส.สภ.บางศรีเมือง และ พ.ต.ท.สมพร โพธิ์ศรี สว.สส.สภ.บางศรีเมือง ได้บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค 1 และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นแก๊งวัยรุ่นจำนวน 6 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 3 ราย อายุระหว่าง 16–20 ปี พร้อมของกลางหลายรายการ
ของกลางที่ตรวจยึดได้ ประกอบด้วย 1.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นลีด สีดำ จำนวน 1 คัน ซึ่งเป็นรถของผู้เสียหายที่ถูกปล้นไป 2.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นมีโอ ทะเบียน กหม 172 นนทบุรี จำนวน 1 คัน 3.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นฟิน ทะเบียน 6ขห 6442 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน 4.อาวุธปืนสั้นแบบอัดลม จำนวน 1 กระบอก 5.มีดพกยาวประมาณ 9 นิ้ว จำนวน 1 ด้าม โดยสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้จากบ้านพักของแต่ละราย
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 10.00 น. นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี ผู้เสียหาย ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ท.วชิรนุสรณ์ คำแพง สารวัตรสอบสวน สภ.บางศรีเมือง เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ และร่วมกันทำร้ายร่างกายจนตนได้รับบาดเจ็บ พร้อมถูกเอารถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นลีด สีดำ ทะเบียน 1กส 6842 ฉะเชิงเทรา และโทรศัพท์มือถือยี่ห้อวิโว่ไป เหตุเกิดบริเวณใต้สะพานข้ามคลองวัดบางศรีเมือง หมู่ 2 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเวลาประมาณ 02.30 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2569
หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้เร่งทำการสืบสวนหาข่าวอย่างต่อเนื่อง จนทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีจำนวน 6 ราย ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันก่อเหตุปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธและทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ รวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ ซึ่งตรวจยึดไว้เป็นของกลางในคดี
น.ส.ดิว อายุ 16 ปี ผู้ทำหน้าที่ล่อผู้เสียหายออกมา ให้การว่า ตนรู้จักกับผู้เสียหายผ่านทางเฟซบุ๊ก มีเพียงการพูดคุยกันเท่านั้น ไม่เคยคบหากันเป็นแฟน และไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งร่วมกันมาก่อน อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายพยายามขืนใจตน 1 ครั้ง ก่อนหน้าวันเกิดเหตุประมาณ 2 วัน แต่ตนไม่ยินยอม ขณะนั้นตนเพิ่งเลิกรากับแฟน จึงให้ผู้เสียหายมารับ แต่ผู้เสียหายไม่ไปส่งตนกลับบ้าน โดยอ้างว่ามีตำรวจตรวจอยู่ จึงเปิดห้องพักให้นอน และบอกว่าจะไปส่งในตอนเช้า
น.ส.ดิว กล่าวต่อว่า หลังจากนั้นผู้เสียหายพยายามจะขืนใจตนอีกครั้ง แต่ตนได้ปฏิเสธและยื้อกันอยู่ตลอดทั้งคืน จนกระทั่งผู้เสียหายหลับไป ต่อมาประมาณ 06.00 น. ผู้เสียหายตื่นขึ้นมาและพยายามเข้ามากอดจูบ ตนจึงหันหลังไม่ยอมสนใจ แต่ผู้เสียหายกลับถอดกางเกงออกและพยายามจะถอดกางเกงของตน ตนจึงถีบผู้เสียหายออกไป ทำให้ผู้เสียหายกล่าวขอโทษ ก่อนจะแยกย้ายกันไป
น.ส.ดิว กล่าวต่อว่า หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปตนและผู้เสียหายไม่ได้ติดต่อกันเลย แม้ผู้เสียหายจะพยายามทักข้อความมาหาตนหลายครั้ง แต่ตนไม่ได้ตอบกลับ จนกระทั่งถึงวันเกิดเหตุ ตนได้เล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นให้รุ่นพี่ฟัง ทำให้รุ่นพี่เกิดความไม่พอใจ และแนะนำให้นัดผู้เสียหายออกมาพบ
ต่อมาตนจึงติดต่อไปหาผู้เสียหาย โดยบอกว่าบ้านว่าง ผู้เสียหายจึงเดินทางมาหาที่บางศรีเมืองเพียงคนเดียว เนื่องจากต้องการมาพบตนอยู่แล้ว เมื่อผู้เสียหายมาถึง ตนได้ล่อให้เดินเข้าไปในเส้นทางเปลี่ยวบริเวณท้ายคลอง และให้เดินกลับมา จากนั้นรุ่นพี่ได้เข้ามาทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย โดยรุ่นพี่เป็นผู้ขโมยรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย ส่วนตนได้ขโมยโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายไป
ด้าน นายปนพกร หรือปาล์ม อายุ 18 ปี รุ่นพี่ที่ร่วมก่อเหตุ ให้การว่า ขณะเกิดเหตุเกิดความโมโห หลังได้ยินว่าน้องอ้างว่าถูกข่มขืน จึงให้น้องล่อผู้เสียหายออกมา ก่อนจะร่วมกันทำร้ายร่างกายทั้งต่อยและเตะ จากนั้นตนได้นำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปใช้ ส่วนโทรศัพท์เป็นน้องเอาไป ยืนยันว่าตนไม่ได้พกอาวุธ ส่วนอาวุธปืนเป็นของเพื่อนที่มาด้วย พร้อมยอมรับรู้สึกผิดและอยากขอโทษผู้เสียหาย
ขณะที่ นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ตนรู้จักกับดิวผ่านทางเฟซบุ๊ก และมีการพูดคุยกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนกัน ช่วงหนึ่งก่อนหน้าเกิดเหตุประมาณ 2 วัน ตนเคยไปพบกันและพักห้องเดียวกันจริง แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการข่มขืนตามที่ถูกกล่าวอ้าง หากมีหลักฐานก็ให้เอามา ส่วนวันเกิดเหตุได้มีการแชทกัน โดยดิวนั้นพิมพ์มาลักษณะ ชวนให้มาหาพิมพ์ลักษณะชวนมามีเพศสัมพันธ์ ตนจึงขับรถจยย.จากคลอง 16 จังหวัดปทุมธานี มาหาที่วัดบางศรีเมือง ระยะทางกว่า 66 กม. เพื่อมาหา โดยถึงช่วงประมาณ 02.00 น. หลังจากที่ตนมาถึงได้เจอทางดิว และเพื่อนหญิงอีก 2 คน ถือเบ็ดตกปลามา จากนั้นตนถูกพาเดินเข้าไปในที่เปลี่ยวโดยอ้างว่าจะพาไปเก็บเบ็ดตกปลา ก่อนจะถูกรุมทำร้าย โดยผู้ชาย 3 คน ถูกใช้หมวกกันน็อกฟาด มีการชักปืนขึ้นลำกล้อง และมีมีดข่มขู่ ทำให้ไม่กล้าขัดขืน เมื่อพยายามลุกหนี กลับถูกข่มขู่ว่าจะยิง จึงต้องนอนนิ่งอยู่กับพื้น จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขโมยรถจยย. พร้อมโทรศัพท์มือถือ ออกไปจากที่เกิดเหตุ หลังจากนั้นตนจึงเดินเท้าไปขอความช่วยเหลือโต๊ะสนุ๊กย่านที่เกิดเหตุ ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาที่เกิดเหตุและประวานญาติพาตนส่งพยาบาล ยืนยันว่าตอนนี้จะดำเนินคดีผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ”