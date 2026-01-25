ลูกอดีตนายทหารเรือ รื้อบ้านสร้างใหม่ ผงะเจอะลูกปืนครก 60 มม.พร้อมใช้ แจ้งตร.ตามเก็บกู้

ลูกสาวอดีตทหารเรือผวา สั่งช่างรื้อบ้านพัก รีโนเวทใหม่ ผงะเจอกรสุนปืน ครกพร้อมใช้งาน ขนาด 60 มม. 2 ลูกซุกอยุ่ตายเตียงพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว โร่แจ้งตำรวจ
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 69 พ.ต.ท.ธราธิป เพ็งขำ สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี, พ.ต.ท.ฐิติปกรณ์ คุ้มปานอินทร์ สว.สอบสวน.สภ.เมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรี ได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยภายในบ้านหลังหนึ่ง ซอยพิบูลย์สงคราม 22 ม.10 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือ EOD เร่งเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ภายในซอยดังกล่าว พบนางเอ (นามสมมุติ-ไม่ให้สัมภาษณ์) อายุ 53 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ให้ข้อมูลว่า ตนเองเจอลูกระเบิด ค. ขนาด 60 มม. มีอานุภาพทำลายสูง อยู่ในสภาพใช้งานได้ จำนวน 2 ลูก เก็บอยู่ภายใต้เตียงของพ่อ ซึ่งเป็นอดีตนายทหารเรือที่เสียชีวิตไปแล้ว คาดว่าพ่อเก็บเอาไว้นานกว่า 10 ปี จึงประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ ก่อนประสานต่อไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือ EOD จังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจยึดเป็นหลักฐาน โดยได้มีการนำกล่องพลาสติกใส่ทรายเพื่อเก็บกู้วัตถุระเบิด และนำฝากล่องมาปิด ใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง ก่อนนำส่งกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป
จากการสอบถาม พ.ต.ท.ธราธิป เพ็งขำ สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งเหตุจากห้องวิทยุ สภ.เมืองนนทบุรี ว่ามีหญิงรายหนึ่งพบวัตถุระเบิดภายในบ้านของตนเอง โดยช่างที่รีโนเวทบ้านเป็นคนมาพบเจอ ขณะกำลังรื้อเตียงออก พบวัตถุระเบิดดังกล่าวอยู่บริเวณใต้เตียง ซึ่งทางเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ว่ามีวัตถุระเบิดดังกล่าวอยู่ใต้เตียงมานานเท่าไหร่แล้ว แต่คาดว่าน่าจะเป็นของพ่อที่เป็นอดีตทหารเรือ หลังจากที่ตรวจสอบพบว่าเป็นวัตถุระเบิดจึงได้มีการแจ้งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือ EOD จังหวัดนนทบุรี เข้ามาตรวจสอบ พบว่าเป็นวัตถุระเบิด ค. ขนาด 60 มม. หลังจากนั้นให้หน่วยงานเก็บกู้ไป และแจ้งเจ้าพนักงานสอบสวน เข้ามาตรวจสอบ ซึ่งจากการสอบถามเจ้าของบ้านไม่ทราบว่ามีวัตถุระเบิดอยู่ใต้เตียง คาดว่าน่าจะเก็บมานานประมาณ 9-10 ปีแล้ว แต่พึ่งมาทราบภายในวันนี้ หลังจากนี้อยู่ในขั้นตอนของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือ EOD จังหวัดนนทบุรี ที่จะเข้ามาเก็บกู้วัตถุระเบิดส่งพนักงานสอบสวน และจะต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าวัตถุระเบิดนี้เป็นชนิดใดกันแน่ ก่อนนำส่งกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป