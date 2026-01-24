xs
xsm
sm
md
lg

เกิดอะไรขึ้น! ลูกชายคนโต พล.ต.ท.เรวัช ขอลาออกจากราชการตำรวจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


ขอบคุณ YouTube โจ เรวัช กลิ่นเกษร
MGR Online-อดีตมือปราบคนดัง "เรวัช กลิ่นเกษร" เผยลูกชายคนโต นรต.รุ่น 51 จะขอลาออกจากราชการตำรวจ หลังเป็นรองผู้การมา 7 ปี บอกลูกว่าขอให้ขึ้นนายพลก่อน จะลาออกพ่อไม่ว่า เรื่องยศตำแหน่งอยู่ที่บุญในอดีตชาติ

วันนี้ (24 ม.ค.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.และอดีตมือปราบคนดัง เปิดเผยว่า ลูกชายคนโตจบนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 51 เตรียมทหาร (ตท.) รุ่น 35 ตำรวจรุ่นน้อง 1 รุ่น นรต.รุ่น 52 เป็น พล.ต.ท.ส่วนตำรวจรุ่นพี่ 1 รุ่น นรต.รุ่น 50 เป็น พล.ต.อ.ไปแล้ว เขาทำบุญมาเมื่ออดีตชาติดี เราก็ยินดีกับทุกคนด้วย เราได้แค่นี้ก็ดีแล้วสบายใจดีกว่า ขนาดจบ นรต.ได้เกียรตินิยมดี จบ ป.โท ป.เอก อเมริกา อยู่ที่ดวง เหลืออีก 10 ปี เกษียณอายุราชการ และอีก 2 ปี ได้อาวุโสขึ้น พล.ต.ต.

"เขาบอกกับผมว่า พอได้เป็นพลตำรวจตรี จะขออนุญาตลาออกจากราชการตำรวจ เบื่อหน่ายสังคมตำรวจ ทะเลาะเบาะแว้ง ผมก็บอกได้เลยลูกตามสบาย อะไรที่มันสบายใจหนูทำไปเถอะ ที่จริงเขาจะขอลาออกเลย ผมบอกเดี๋ยวรอซัก 2 ปี หนูเป็นพลตำรวจตรีก่อนสิ แล้วหนูจะลาออกพ่อไม่ว่า เขาก็เลยบอกได้ครับ อนาคตมันไม่แน่ไม่นอน เอาแค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงพอแล้ว" อดีต ผบช.ปส.กล่าว

พล.ต.ท.เรวัช กล่าวต่อว่า ลูกชายคนโตเป็น รอง ผบก.7 ปี พอครบปีที่ 7 ยังขึ้น พล.ต.ต.ไม่ได้ ก่อนเกษียณเขาจะให้เป็น พล.ต.ต.เป็นเวลา 6 เดือนก่อน ถามว่าขึ้น พล.ต.ต.สิทธิ์ดียังไง ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมา นอกจากต้องไปซื้อชั้นยศใหม่เป็น พล.ต.ต.ดูโก้หน่อย แล้วเวลาไป รพ.ตำรวจ จะมีวอร์ด (หอผู้ป่วยใน) สำหรับสมาชิกชั้นนายพล หรือคิวชั้นนายพลแค่นั้น เงินเดือนไม่ได้ขึ้น บำนาญไม่ได้ขึ้น ให้แต่ยศเฉยๆ ตนโทรคุยกับลูกชายคนโตว่าไม่เป็นไร เราได้แค่นี้มันอยู่ที่บุญในอดีตชาติเราทำมาแค่ไหน และบุญในชาตินี้ที่เราทำยศแค่ไหนก็สบายใจ

ทั้งนี้ ลูกชายคนโตของ พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.คือ พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.ตม.4

พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.

พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.4
ขอบคุณ YouTube โจ เรวัช กลิ่นเกษร
พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.
พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.4
กำลังโหลดความคิดเห็น