เกิดอะไรขึ้น! ลูกชายคนโต พล.ต.ท.เรวัช ขอลาออกจากราชการตำรวจ

MGR Online-อดีตมือปราบคนดัง "เรวัช กลิ่นเกษร" เผยลูกชายคนโต นรต.รุ่น 51 จะขอลาออกจากราชการตำรวจ หลังเป็นรองผู้การมา 7 ปี บอกลูกว่าขอให้ขึ้นนายพลก่อน จะลาออกพ่อไม่ว่า เรื่องยศตำแหน่งอยู่ที่บุญในอดีตชาติ
วันนี้ (24 ม.ค.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.และอดีตมือปราบคนดัง เปิดเผยว่า ลูกชายคนโตจบนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 51 เตรียมทหาร (ตท.) รุ่น 35 ตำรวจรุ่นน้อง 1 รุ่น นรต.รุ่น 52 เป็น พล.ต.ท.ส่วนตำรวจรุ่นพี่ 1 รุ่น นรต.รุ่น 50 เป็น พล.ต.อ.ไปแล้ว เขาทำบุญมาเมื่ออดีตชาติดี เราก็ยินดีกับทุกคนด้วย เราได้แค่นี้ก็ดีแล้วสบายใจดีกว่า ขนาดจบ นรต.ได้เกียรตินิยมดี จบ ป.โท ป.เอก อเมริกา อยู่ที่ดวง เหลืออีก 10 ปี เกษียณอายุราชการ และอีก 2 ปี ได้อาวุโสขึ้น พล.ต.ต.
"เขาบอกกับผมว่า พอได้เป็นพลตำรวจตรี จะขออนุญาตลาออกจากราชการตำรวจ เบื่อหน่ายสังคมตำรวจ ทะเลาะเบาะแว้ง ผมก็บอกได้เลยลูกตามสบาย อะไรที่มันสบายใจหนูทำไปเถอะ ที่จริงเขาจะขอลาออกเลย ผมบอกเดี๋ยวรอซัก 2 ปี หนูเป็นพลตำรวจตรีก่อนสิ แล้วหนูจะลาออกพ่อไม่ว่า เขาก็เลยบอกได้ครับ อนาคตมันไม่แน่ไม่นอน เอาแค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงพอแล้ว" อดีต ผบช.ปส.กล่าว
พล.ต.ท.เรวัช กล่าวต่อว่า ลูกชายคนโตเป็น รอง ผบก.7 ปี พอครบปีที่ 7 ยังขึ้น พล.ต.ต.ไม่ได้ ก่อนเกษียณเขาจะให้เป็น พล.ต.ต.เป็นเวลา 6 เดือนก่อน ถามว่าขึ้น พล.ต.ต.สิทธิ์ดียังไง ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมา นอกจากต้องไปซื้อชั้นยศใหม่เป็น พล.ต.ต.ดูโก้หน่อย แล้วเวลาไป รพ.ตำรวจ จะมีวอร์ด (หอผู้ป่วยใน) สำหรับสมาชิกชั้นนายพล หรือคิวชั้นนายพลแค่นั้น เงินเดือนไม่ได้ขึ้น บำนาญไม่ได้ขึ้น ให้แต่ยศเฉยๆ ตนโทรคุยกับลูกชายคนโตว่าไม่เป็นไร เราได้แค่นี้มันอยู่ที่บุญในอดีตชาติเราทำมาแค่ไหน และบุญในชาตินี้ที่เราทำยศแค่ไหนก็สบายใจ
ทั้งนี้ ลูกชายคนโตของ พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.คือ พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.ตม.4