เตรียมออกหมายเรียก "ทนายแก้ว" คดีสาว 18 ผบช.น.ยันให้ความเป็นธรรมสองฝ่าย

ตำรวจเตรียมออกหมายเรียก "ทนายแก้ว" คดีถูกกล่าวหาอนาจารเด็ก 18 ผบช.น.ยันให้ความเป็นธรรมสองฝ่าย พนักงานสอบสวนเก็บหลักฐานทุกประเด็น
วันนี้ (24 ม.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.กล่าวถึงกรณี นายมนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือทนายแก้ว ทนายความชื่อดัง ถูกกล่าวหากระทำอนาจารหญิงสาวอายุไม่ถึง 19 ปี ว่า ทางผู้เสียหายได้นัดหมายเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจ สน.วังทองหลาง เรียบร้อยแล้ว และได้เตรียมพนักงานสอบสวนผู้หญิงไว้ ตามที่ผู้ปกครองและผู้เสียหายร้องขอ ขณะนี้รอยืนยันวันเวลาที่ชัดเจน เรื่องของคดีก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ส่วนการแถลงข่าวของ ทนายแก้ว เมื่อวันที่ 23 ม.ค. เจ้าตัวยอมรับว่า ได้กอดจูบฝ่ายผู้เสียหายจริงนั้น ตำรวจรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานด้วยส่วนหนึ่ง หลังจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาจะเข้ามารับทราบข้อหา และให้การกับพนักงานสอบสวนต่อไป เบื้องต้นจะมีการออกหมายเรียกก่อน ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ ต้องรอสอบปากคำผู้เสียหายก่อน
"ข้อความที่มีการโพสต์โต้ตอบไปมาในโซเชียลมีเดีย พนักงานสอบสวนได้เก็บไว้เป็นพยานหลักฐาน แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง บางครั้งการแชร์และการให้ความเห็น อาจจะไปกระทบกับบุคคลอื่น และอาจเป็นผู้ถูกฟ้องร้องเสียเอง ดังนั้นการแสดงความเห็นต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายต้องไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่น" ผบช.น.กล่าว