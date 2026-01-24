บุกรวบเจ้าแม่โคเคนรายใหญ่ ค้าขายมานับ 10 ปี พบรายชื่อลูกค้าเป็นกลุ่มไฮโซ

ตำรวจขยายผลจับกุมหญิงไทยเจ้าแม่โคเคน ค้าขายมานานนับ 10 ปี พบรายชื่อลูกค้าเป็นกลุ่มไฮโซ
วันนี้ (24 ม.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.นพสิทธิ์ มิตรภักดี ผบก.ปส.1 พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศอ.ปส.ตร. ศอ.ปส.บช.น. บก.สส.บช.น. บช.ปส. และ บูรณาการร่วมกับ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขา ปปส .เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ร่วมสนธิกำลังเพื่อปฏิบัติการ สืบสวนติดตามจับกุมตัว 1.นางกัญญ์พพัชญ์ หรือน้ำ อายุ 38 ปี โดยกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
2.นายพิชชากร หรือหนึ่ง อายุ 25 ปี โดยกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
3.นายศุภเสถียร หรือต้า อายุ 43 ปี โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และ 4. นางสาวชนัญชิดา หรือแพร อายุ 19 ปี โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พร้อมตรวจยึดของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) รวมทั้งสิ้น 250.57 กรัม อุปกรณ์แพ็คซีนแบบดูดอากาศ ถุงกระดาษหีบห่อเพื่อจัดส่ง จำนวนมาก ตรวจยึดทรัพย์สิน เงินสด 350,968 บาท อายัดเงินสดในบัญชี 502,980 บาท ทองคำแท่ง 10 แท่ง ราคาประมาณ 700,000 บาท สร้อยคอทองคำ 3 เส้น ราคาประมาณ 617,500 บาท สิ่งของแบรนด์เนม 30 ชิ้น รวมมูลค่าประมาณ 621,570 บาท รถตู้ TOYOTA รุ่น ALPHARD HYBRIDราคาประมาณ 2,000,000 บาท รถยนต์ MAZDA รุ่น CX-30 ราคาประมาณ 800,000 บาท รถยนต์ MAZDA รุ่น 2 ราคาประมาณ 600,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดทั้งสิ้น ราคาประมาณ 6,288,018 บาท
พฤติการณ์กล่าวคือ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการ “ช่างปูน” บุกทลายเครือข่ายแก๊งผิวสีย่านนานา สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวผิวสี สัญชาติไนจีเรีย 9 ราย และตรวจยึดของกลางหลายรายการ ซึ่งต่อมา พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ได้สั่งการให้พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. ร่วมกับ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุด ศอ.ปส.ตร. ศอ.ปส.บช.น. และ บช.ปส. ขยายผลกลุ่มชาวผิวสีอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาแกะรอย 3 เดือนตามล่าต้นตอผงขาวในเงามืด จนได้พบกับหญิงไทยรายหนึ่งเป็นภรรยาชายชาวไนจีเรียและเป็นตัวการสำคัญในขบวนการค้าโคเคน ซึ่งระหว่างที่ชุดสืบสวนทำการสืบสวนขยายผลต่อ ได้พบเบาะแสว่าหญิงไทยรายนี้ค้าขายโคเคนมาเป็นเวลาราว 10 ปี แต่ยังไม่เคยถูกจับกุม ทั้งนี้ด้วยเทคนิคการดำเนินธุรกิจแบบพิเศษ จนกลายเป็นระดับเจ้าแม่โคเคนในเมืองไทย
กระทั่งวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.ตร. ศอ.ปส.บช.น. บก.สส.บช.น. บช.ปส. และ ป.ป.ส.กทม.สะกดรอยติดตามเจ้าแม่รายนี้ขณะออกตระเวนส่งโคเคนให้กับกลุ่มลูกค้าไฮโซด้วยตนเอง โดยเข้าจับกุมตัว นายศุภเสถียรและ นางสาวชนัญชิดา ขณะเดินมารับยาโคเคนที่เจ้าแม่รายนี้ทิ้งไว้ให้ หลังจับกุมตัวชุดสืบสวนได้ขยายผลจนทราบข้อมูลว่าเจ้าแม่รายนี้ยังมีลูกสมุนอีก 1 ราย คอยตระเวนขับรถส่งยาเสพติดให้ พล.ต.ต.ธีรเดช จึงได้นำกำลังติดตามไป ไปจนกระทั่งสามารถจับกุมตัว นายพิชชากร ลูกสมุนมือขวาของเจ้าแม่โคเคน พร้อมของกลางโคเคน 27 ซอง น้ำหนัก 33.51 กรัม พร้อมเงินสดจำนวน 95,000 บาท
โดยสมุนมือขวารับสารภาพว่าเป็นเงินที่ได้จากการวิ่งส่งยาเสพติดให้กับเจ้าแม่ ไม่ทันข้ามวันชุดสืบสวนได้ขยายผลการจับกุมจนกระทั่งสามารถจับกุมตัว นางกัญญ์พพัชญ์ เจ้าแม่โคเคนรายนี้ได้สำเร็จ โดยพบของกลางโคเคนที่รถยนต์จำนวน 10 ซอง และได้ขยายผลการจับกุมไปตรวจค้นห้องพักในคอนโดหรูย่านบางพลี จ.สมุทรปราการ พบของกลางอีกกว่า 210 กรัม โดยจากการขยายผลทำการตรวจค้นทั้งคอนโดและที่พัก ชุดสืบสวนทำการยึดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมาก เช่น เงินสด ทองคำแท่ง สร้อยคอทองคำ ของแบรนด์เนม รถตู้อัลพาร์ด รถยนต์ 2 คัน และอายัดเงินในบัญชี รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดทั้งสิ้น ราคาประมาณ 6,288,018 บาท
ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้ชุดสืบสวนต้องตกใจคือสมุดบัญชีการซื้อขายยาเสพติด ที่เจ้าแม่รายนี้ทำการจดบันทึกไว้อย่างละเอียดในห้วงหลายปีที่ผ่านมา พบข้อมูลลูกค้าเป็นกลุ่ม “ไฮโซ” หลายราย โดยหลังการจับกุม พล.ต.ต.ธีรเดช ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง และทรัพย์สินที่ตรวจยึด นำมาขยายผลที่ ศอ.ปส.บช.น. ก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย
ในชั้นจับกุม นางกัญญ์พพัชญ์ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่า อดีตสามีของตนเองเป็นชาวไนจีเรีย ซึ่งมีบุตรด้วยกัน 1 คน โดยสามีจะเป็น 1 ใน แก๊งชาวผิวสี ที่ชอบรวมกลุ่มอยู่บริเวณ ถ.รามคำแหง รายได้และทรัพย์สินที่มีนั้นมาจากการขายยาเสพติด ตนเองขายมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นกลุ่มคนมีฐานะ เพราะโคเคนนั้นเป็นสิ่งที่หายากในประเทศไทย เพราะไม่สามารถผลิตได้ในประเทศเพื่อนบ้าน ราคาจึงแพงกว่ายาเสพติดทั่วไป และตนมีความสัมพันธ์กับชาวไนจีเรียและรู้จักหลายคน สามารถหาโคเคนจากชาวผิวสีได้ในราคาต้นทุกต่ำ ตนจึงถือเป็นคนไทยที่ค้าโคเคนรายใหญ่
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่าคดีนี้เป็นการขยายผลการจับกุมจากแก็งโคเคนผิวสี โดยใช้หญิงไทยเป็นหัวจ่าย ตามชุมชนเมือง คอนโด หมู่บ้านหรูในพื้นที่กรุงเทพ การจับกุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมทุกหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดหรือบุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1599 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด