ปคบ. ค้นแหล่งขายส่งบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ เมืองกาญจนบุรี ยึดของกลางเพียบ

MGR Online - ตำรวจ กก.1 บก.ปคบ. บุกทลายแหล่งขายส่งบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ “เช็คของ” ยึดของกลางกว่า 7,000 ชิ้น มูลค่า 1.2 ล้านบาท
วันนี้ (23 ม.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.บก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. , พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ. , พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ บัวรัตนกุล รอง ผกก.1 บก.ปคบ. สั่งการเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ต.กฤตภาส พึ่งนุสนธิ์ สว.กก.1 บก.ปคบ. พร้อมชุดปฎิบัติการที่ 1 กก.1 บก.ปคบ. ร่วมจับกุม นายกิตติศักดิ์ สวัสดีดวง อายุ 38 ปี ชาว จ.กาญจนบุรี พร้อมตรวจยึดของกลาง รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 1.บุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้ง 3,779 ชิ้น และ 2.น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดเปลี่ยนหัว 3,480 ชิ้น รวมประมาณ 7,259 ชิ้น มูลค่า 1,200,000 บาท โดยจับกุมได้ บริเวณบ้านพักใน ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ต่อเนื่องมายังบ้านพัก ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สืบเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนทราบว่ามีผู้ลักลอบ จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าตามลิงค์ในแอปพลิเคชั่นไลน์ ชื่อว่า “เช็คของ” จึงทำการสั่งซื้อและจัดส่งผ่านทางขนส่งเอกชนมาให้ ต่อมา เจ้าหน้าที่ทราบว่าร้านดังกล่าวมีจุดแพคสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าและจุดรับสินค้าในพื้นที่เมืองกาญจนบุรี จึงรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขอหมายค้น ต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรี กระทั่ง อนุมัติหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พบ นายกิตติศักดิ์ แสดงตนเป็นผู้ครอบครองสถานที่ นำตรวจค้นยึดของกลางทั้งหมด ก่อนนำตัวผู้ต้องหา พาเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกหลัง ต.ปากแพรก อ.เมือง จว.กาญจนบุรี พบของกลางเพิ่มเติม
นายกิตติศักดิ์ รับว่าเป็นเจ้าของบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนดังกล่าวทั้งหมด และเป็นเจ้าของร้านบุหรี่ไฟฟ้าจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชั่นไลน์ ชื่อว่า “เช็คของ” จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับลูกค้าทั่วไป และจัดส่งทางช่องทางขนส่งเอกชน ใช้วิธีการหลบเลี่ยงสายตาเจ้าหน้าที่ โดยระบุชื่อผู้ส่งคือ ขนมนำเข้ากลิ่นผลไม้ และใช้วิธีการบรรจุในลังโฟม เพื่อป้องกันกลิ่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าออก ก่อนที่จะนำจัดส่งให้กับลูกค้า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ทำการจับกุม แจ้งข้อกล่าวหา พร้อมยึดของกลาง นำส่ง พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป