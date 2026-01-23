ACSC ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเท่าทันเล่ห์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พบพัฒนากลโกงไม่หยุดหย่อน

ศูนย์ ACSC ร่วมกับอสส.-ปปง.-ธปท.สัมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เผยแบ่งหน้าที่ชัด "ฝ่ายหลอกลวง–ฝ่ายฟอกเงิน" ทำงานเป็นระบบ มีบอสจีนคุมเกม เผยกลโกงพัฒนาไม่หยุดหย่อน พบปล่อยม้าถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์-ตู้ ATM ในไทยจำนวนมาก
วันนี้ (23 ม.ค. ) ที่ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. ได้ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ ACSC กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–20 ม.ค.2569 โดยมีตัวแทนจาก อสส., ป.ป.ง. และ ธปท. ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมเปิดโปงแผนประทุษกรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการสแกมเมอร์ พร้อมเปิดเผยโครงสร้างองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ พร้อมแผนประทุษกรรม ล่าสุดพบมีการแบ่งสายงานอย่างชัดเจน ระหว่าง “กลุ่มหลอกลวง” และ “กลุ่มฟอกเงิน” ต่างคนต่างทำหน้าที่เป็นระบบ ทำให้ยากต่อการสืบสวนติดตามเอาผิดทั้งขบวนการ
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวแบ่งการทำงานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มที่ 1 ฝั่งหลอกลวง มีหน้าที่ใช้จิตวิทยาหลอกเหยื่อ เป้าหมายหลักคือ “ทำให้เหยื่อหลงเชื่อและโอนเงิน” โดยมักตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชา มีผู้บริหารเป็นบอสชาวจีน บริหารงานในลักษณะออฟฟิศ มีการจัดทำสคริปต์บทพูดตามรูปแบบการหลอกลวง และฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ฝั่งหลอกลวงยังแบ่งหน้าที่ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับสั่งการ ผู้วางแผนและควบคุมภาพรวม ,ทีมสนับสนุน จัดหาข้อมูลเหยื่อ (Data) และอุปกรณ์ เช่น Simbox คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ,ทีมสร้างตัวตน สร้างโปรไฟล์ปลอม เว็บไซต์ปลอม หรือใช้โลโก้หน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และทีมหลอกลวง ผ่านการฝึกงาน โทรศัพท์หรือแชทพูดคุยกับเหยื่อ ใช้จิตวิทยาหว่านล้อมจนเหยื่อยอมโอนเงิน ก่อนประสานไปยังกลุ่มการเงินเพื่อขอช่องทางโอนเข้าบัญชีม้าในทันที
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวอีกว่า ส่วนกลุ่มที่ 2 ฝั่งการเงิน – รับฟอกเงิน มีหน้าที่หลักคือ “รับเงินจากเหยื่อ โยกย้าย และนำเงินออกจากระบบให้เร็วที่สุด” เพื่อตัดเส้นทางการเงินและหลบเลี่ยงการตรวจสอบ มีการจัดการเป็นธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่จัดหา รวบรวม เปิดบัญชี ทดสอบบัญชี โอนหรือถอนเงินจากบัญชีม้า โดยจะได้รับส่วนแบ่งประมาณ 10–20% ของยอดเงินที่หลอกได้ และต้องได้รับความไว้วางใจจากฝั่งหลอกลวงหรือบอสชาวจีน รวมถึงต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้า 3–5 ล้านบาท เพื่อป้องกันการโกงกันเอง
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวด้วยว่า กลุ่มฟอกเงินยังแบ่งหน้าที่ออกเป็น 4 ระดับเช่นกัน ได้แก่ระดับสั่งการ ,ฝ่ายจัดหาบัญชีม้า หาคนเปิดบัญชีบัญชีม้า ทั้งแบบ “ขายขาด” และ “แบบเฉพาะกิจ” รับจ้างโอนหรือกดเงินเป็นครั้งคราว, คนกดเงินและรวบรวมเงิน ตระเวนถอนเงินสดหรือรวบรวมส่งต่อให้เครือข่าย สำหรับขบวนการฟอกเงิน มีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการสกัดกั้นของรัฐ อาทิ โอนเงินต่อหลายทอด ,เปลี่ยนเงินเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านระบบ P2P หรือกระเป๋านิรนาม,พาเจ้าของบัญชีม้าข้ามแดนไปสแกนใบหน้า, ใช้บัญชีม้านิติบุคคล เปิดบริษัทปลอมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ,ฟอกเงินผ่านการซื้อขายสินค้าและบริการ หรือขอคืนเงินผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ,ฟอกเงินผ่านการลงทุนปลอมหรือซื้อทองออนไลน์ โดยประเทศไทยพบการถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์และตู้ ATM จำนวนมาก