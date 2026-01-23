ข่าวปลอม! “ตร.ตั้งด่านพบไม่มีสำเนาทะเบียนรถปรับ 2 พัน” เตือนอย่าเชื่อ อย่าแชร์

ข่าวปลอม! “ตำรวจตั้งด่านตรวจสำเนาทะเบียนรถ ใครไม่มีปรับ 2,000 บาท” สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือ อย่าเชื่อ อย่าแชร์
วันนี้ (23 ม.ค.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับเรื่อง “พรุ่งนี้ ตำรวจจราจรทั่วประเทศจะเริ่มตั้งด่านเพื่อตรวจสำเนาทะเบียนรถ และ พรบ.ทุกคัน ผู้ใช้รถทุกท่านต้องเตรียมเอกสารติดรถด้วย สำเนาทุกอย่างไม่มี โดนค่าปรับอย่างละ 2,000 บาท” นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็น “ข่าวปลอม” โดยข้อความดังกล่าวเคยมีการแชร์กันมาแล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เคยชี้แจงไปแล้วเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนผู้ขับขี่ตื่นตระหนก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการตั้งด่านตรวจเพื่อการกวดขันวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อสั่งการหรือมาตรการเฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนกรณีการพกทะเบียนรถ หรือสำเนา ติดรถนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบหลักฐานในการครอบครองได้ โดยผู้ขับขี่สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ทั้งรูปแบบเอกสาร และปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก รองรับการแสดงใบขับขี่และข้อมูลรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ซึ่งหากไม่สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ มีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 อัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
พล.ต.ท.ชัยต์พจน กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่แชร์ข้อมูลเท็จ ข่าวปลอม อันอาจสร้างความตื่นตระหนก และตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาทิ เพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, เพจกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือโทรสอบถามสายด่วน 191 หรือ 1599
ทั้งนี้ การโพสต์หรือส่งต่อข่าวปลอม สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนและสังคม เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ